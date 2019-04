12.04.2019 - 09:04 Uhr Geschrieben von Mac Life



Adobe InDesign CC - Das umfassende Handbuch (Bild: Rheinwerk)

Neue Highlights bei iBooks, Kindle und Co. Wir präsentieren Ihnen neue Fachbücher zum Thema Adobe InDesign CC, Audacity, macOS, iOS 12, sowie HTML5 und CSS3. Wenn möglich, geben wir die unterschiedlichen Bezugsquellen bei iBooks oder Amazon an.

InDesign CC – Das umfassende Handbuch

Mein lieber Rheinwerk-Verlag! Wie kann man nur solch ein monumentales Druckwerk verniedlichend als „Handbuch“ bezeichnen? Das ist aber schon der einzige Kritikpunkt und selbst der löst sich in Wohlgefallen auf, wenn man den Wälzer erst mal im Einsatz hat...

Denn die beiden Autoren richten sich auch in ihrer 10. Auflage zur DTP-Software sowohl an Einsteiger (Workshops!) als auch an Anwender mit vorhandenen Kenntnissen, die gezielt nachschlagen wollen. Alle Beispiele kann man sich von der Webseite des Rheinwerk-Verlags runterladen.

InDesign CC – Das umfassende Handbuch von Hans Peter Schneeberger, Robert Feix. Rheinwerk, Preis: 60 Euro, E-Book: 55 Euro

Fazit: Mehr Informationen zu Adobe InDesign CC zwischen zwei Buchdeckeln geht nicht…

Reinlesen bei Amazon.

iPhone – iOS 12 Handbuch

iPhone - iOS 12 Handbuch (Bild: amac)

Ochsenkühns Standardwerk für alle iPhones liegt jetzt in einer aktualisierten Ausgabe vor, die sich den Möglichkeiten von iOS 12 widmet.

Reinlesen bei iBooks oder Amazon.

Audacity – Praxiswissen für die Audiobearbeitung

Audacity – Praxiswissen für die Audiobearbeitung (Bild: mitp)

Ein gelungener Schritt-für-Schritt-Einstieg in die zahlreichen Werkzeuge und Möglichkeiten der kostenlosen Software für macOS, Linux und Windows.

Reinlesen bei iBooks oder Amazon.

Jetzt lerne ich HTML5 und CSS3

HTML5 und CSS3 (Bild: Markt+Technik)

Wer seine Webseiten eindrucksvoll aufmotzen möchte, sollte sich dieses Einsteigerbuch mal in der Buchhandlung seiner Wahl zu Gemüte führen.

Reinlesen bei Amazon.

Das große Mac-Buch für Einsteiger und Umsteiger

Das große Mac-Buch (Bild: Vierfarben)

Die beiden Autoren haben ihr wirklich gelungenes Anfängerwerk auf die aktuelle macOS-Version 10.14 Mojave aktualisiert.

Reinlesen bei Amazon.

