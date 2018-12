03.12.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



03.12.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apples neues MacBook Air Late 2018 gibt optisch eine gute Figur ab, doch mit der Qualität der verbauten Hardware scheint etwas nicht zu stimmen, genauer gesagt liefert die Facetime-Kamera unterdurchschnittlich gute Bilder. Sie sollen sogar schlechter sein als beim Vorgängermodell.

Das MacBook Air 2018 soll eine FaceTime-Kamera besitzen, die von ihrer Aufnahmequalität her unter dem Niveau der Kamera im alten MacBook Air liegt, schreiben einige erboste Benutzer in Apples Supportforum. Die Aufnahmen hätten das Niveau alter Handy-Selfiekameras. Die von Apple als FaceTime HD angepriesene Kamera erreicht nur eine Auflösung von 720p. Das wird zwar landläufig auch als HD bezeichnet, doch mit 1.280 x 720 Pixeln wird sie tatsächlich von vielen Selfie-Kameras in Smartphones übertroffen.

Apple hat beim MacBook Air 2018 die Facetime-Kamera mit dem T2-Chip verbunden, der Bildprozessor-Funktionen übernimmt. Ob dieser an der schlechten Bildqualität schuld ist, die einige Nutzer auch mit Beispielbildern belegen, wird sich noch zeigen. Eventuell kann Apple mit einem Software-Update das Problem beheben.

Bildprobleme sind für Apple nichts Neues - auch das iPhone XS und das iPhone XS Max hatten Selfie-Kameraprobleme. Das sogenannte Beautygate sorgte anfangs für Verärgerung, weil Selfie-Aufnahmen stark geglättet erschienen. Apple hatte Fotos mit zu niedriger Belichtungszeit in die Berechnung mit einbezogen.

Das Unternehmen gab in seiner Stellungnahme an, dass Smart HDR bei Selfies die falsche Basis für das Bild annimmt. Der Algorithmus nimmt daher nicht die Aufnahme mit der kürzeren Verschlusszeit, sondern entscheidet für die längere Verschlusszeit, was Details verschwinden lässt. Daneben besitzt die Frontkamera keinen optischen Bildstabilisator, wodurch die Aufnahmen eine zusätzliche Unschärfe erhalten, wenn man Sie mit Bildern der Rückkameras vergleicht. Dies summiert sich, sodass die Bilder der Frontkamera aussehen als wären sie weichgezeichnet. Das Problem wurde kurz danach mit einem iOS-Update behoben.

Anzeige