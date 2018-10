12.10.2018 - 11:43 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



12.10.2018 - 11:43 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Kurz vor Apples WWDC hielt auch Facebook eine eigene Entwicklerkonferenz ab. Auf der F8 stellte das Social-Media-Unternehmen einige Neuerungen für Facebook, Entwickler und Apps vor. Dazu gehörten auch 3D-Fotos. Dieses Feature veröffentlichte man nun auch für alle Nutzer. Jedoch gibt es einiges dabei zu beachten, denn nicht jedes Foto lässt sich auch als 3D-Foto verwenden. Facebook geht dabei einen interessanten Weg.

Mit dem iPhone 7 Plus führte Apple nicht nur die Dual-Kamera ein, sondern kündigte auch eine Porträt-Funktion für Fotos ein. Während Apple das Feature in diesem Jahr um eine Live-Vorschau mit anpassbarer Schärfentiefe erweitert, nutzt Facebook die Aufnahmen auf andere Weise. Ab sofort kann via Facebook ein Porträtfoto in ein 3D-Foto umgewandelt werden. Dazu setzt nutzt das Unternehmen einmal mehr künstliche Intelligenz, um eine Tiefenperspektive zu erstellen und dadurch einen 3D-Effekt dazustellen. (Hier bekommen Sie einen Eindruck von dem Effekt.)

Laut Facebook können die Porträtaufnahmen mit wenigen Handgriffen in ein 3D-Bild umgewandelt werden. Dazu öffnen Sie einfach die Facebook-App auf Ihrem iPhone und tippen „Was machst du gerade?“, um ein Status-Update zu veröffentlichen. Dort tippen Sie nun rechts oben auf die drei Punkte neben Ihrem Namen. Wählen Sie erst den Eintrag „3D Foto“ und dann eine Porträtaufnahme aus. Diese wird nach der Auswahl konvertiert und gibt Ihnen eine 3D-Vorschau. Danach können Sie die Aufnahme wie gewohnt auf Ihrer Pinnwand teilen. Das 3D-Foto kann sowohl im Newsfeed als auch über ein VR-Headset angeschaut werden.

Kurzanleitung für die 3D-Fotos auf Facebook:

Facebook-App auf dem iPhone öffnen

Über „Was machst du gerade?“ einen neuen Status erstellen

Auf die drei Punkte neben dem Namen tippen

„3D Foto“ auswählen

Porträtfoto aus dem Album auswählen ...

... und „teilen“

Um ein 3D-Foto beziehungsweise ein Porträtfoto zu erstellen, benötigen Sie ein iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max oder ein iPhone XR. Daneben sollten Sie darauf achten, dass sich das Motiv deutlich vom Hintergrund unterscheidet und erst dadurch ein sehr guter 3D-Effekt erreicht wird. Daneben gibt Facebook bekannt, dass das Feature ab sofort für alle Nutzer im Newsfeed sichtbar ist. Das Erstellen von 3D-Fotos wird jedoch Stück für Stück freigegeben, sodass Sie die entsprechende Option vielleicht noch nicht in der Facebook-App sehen können. Weitere Informationen finden Sie in einem aktuellen Facebook-Blogeintrag.

