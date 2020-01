Nike Adapt BB Sneaker 2.0 – Diese Turnschuhe schnüren sich selbst

2016 hatte Nike die selbstschnürenden Turnschuhe auf dem Film „Zurück in die Zukunft“ unter der Bezeichnung HyperAdapt 1.0 zum Kauf angeboten. Anfang 2019 die Nike dann schließlich die Adapt BB Sneaker auf den Markt gebracht. Nun kommt die zweite Generation namens Nike Adapt BB Sneaker 2.0 auf den Markt. Sie sollen sich leichter anziehen lassen, wie Tweaktown berichtet. Außerdem wurde unter dem Vorfuß die Air Zoom Turbo-Dämpfung eingebaut, die ähnlich wie bei der Kyrie-Linie aussieht.

Die Adapt BB Sneaker 2.0 schnüren sich selbst und können über eine Smartphone-App gesteuert werden. Dazu wurde, neben einem Motoren und Akku auch Bluetooth in die Schuhe eingebaut.

Schnürsenkel im klassischen Sinn gibt es nicht - die Schuhe haben verstellbare Bänder, die ihn öffnen und schließen können. Die sogenannte Lace-Engine besteht aus einem Rechner, dem Akku, einem Gyroskop und Beschleunigungsmesser sowie einem Bluetooth-Modul und einer Akkuanzeige am Schuh.

Die neuen Schuhe wurden von Nikes Designer Ben Nethongkome entworfen. Die Höhe der Zwischensohle wurde für eine verbesserte Bewegungsfähigkeit verändert. Der Schuh kann entweder per App oder mit Knöpfen an der Seite geöffnet und geschlossen werden.

Die Schuhe sollen sich auch leichter anziehen lassen. Die erste Generation war in diesem Punkt recht nervig. Nike sieht diese Form von Hardware als natürliche Erweiterung des eigenen Körpers, was vielleicht ein wenig übertrieben ist. Der Schuh passt sich zumindest dem Träger insofern an, als dass er nicht einfach zumacht sondern nur soweit, bis ein gewisser Widerstand registriert wird.

Nike wird die neuen selbstschnürenden Adapt BB 2.0-Schuhe am 16. Februar für 400 US-Dollar auf den Markt bringen.



