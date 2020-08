Endlich ist sie da, die Public Beta von macOS Big Sur!

Apple hat zwar schon lange eine erste Beta von macOS Big Sur freigegeben, doch die war nur für Entwickler gedacht. Nun ist endlich die erste öffentliche Beta erschienen.

Wichtig zu wissen - das ist neu bei macOS Big Sur

MacOS Big Sur bietet ein vollkommen neues Design, das deutlich minimalisiert wurde und schon fast ein bisschen so aussieht wie iOS 14. Das ist nicht unabsichtlich geschehen.

Zu den weiteren Neuerungen gehört das Kontrollzentrum, das Nutzer von iOS längst kennen. Dazu kommen Neuerungen für den Datenschutz im Webbrowser Safari, neue Funktionen von iMessage und Widgets.

Safari mit Chrome-Erweiterungen kompatibel

Apple hat den Browser Safari überarbeitet und erlaubt die Nutzung von Chrome-Extensions. Außerdem wurde der Browser schneller und akkuschonender. Zudem hat Apple eine Sprachübersetzungsfunktion eingebaut. Dazu kommen neue Datenschutzfunktionen, die verwendete Tracker aufzeigen und die Möglichkeit bietet, diese zu blocken.

Nachrichten-App verbessert

Wie unter iOS 14 wurde auch in macOS Big Sur die Nachrichten-App verbessert. So gibt es die Möglichkeit, Unterhaltungen anzuheften, dazu kommen @Erwähnungen und eine verbesserte Suchfunktion.

Die Karten-App kann jetzt auch Fahrrad-Navigation

Die Karten-App wurde ebenfalls überarbeitet, so dass nun auch Innenräume unterstützt werden. In den USA und in China gibt es auch Fahrradroutingfunktionen. Wer ein Elektroauto fährt, kann sich auf der Strecke liegende Ladesäulen anzeigen und einkalkulieren lassen.

Zudem unterstützen Videokameras mit Homekit-Unterstützung nun sogenannte Hotzones und eine Gesichtserkennung.

Anmelden zum Apple Beta Software Program – So geht's

Zunächst solltest du dich auf Apples offizieller Beta-Website registrieren. Klicke dazu auf „Registrieren“ und melde dich dann mit deiner Apple-ID sowie deinem Passwort an. Anschließend bestätigst du noch eben die Teilnahmebedingungen. Wähle nun das gewünschte Betriebssystem aus und folge den jeweiligen Anweisungen.

Ein Wort der Warnung

Bevor du dich für die Beta anmeldest und du eine Vorabversion auf deinem Gerät installierst, solltest du nicht nur ein Backup anfertigen, sondern dir auch darüber im Klaren sein, dass es sich um keine offizielle Version handelt. Vielmehr bietet Apple dir damit die Möglichkeit die neue Software auszuprobieren und bis zur breiten Veröffentlichung im Herbst daran mitzuwirken, die finale Version von möglichen Fehlern zu befreien. Man sollte daher keine Beta auf einem Gerät installieren, das man unbedingt benötigt, da keine volle Kompatibilität zu allen Apps gewährleistet ist und Fehler zum Datenverlust führen können.

Installierst du dir die Beta von macOS Big Sur? Welche Funktionen gefallen dir besonders gut?

