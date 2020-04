Das berichten jetzt zahlreiche Apple-Nutzer im Netz, die sich zum einen darüber freuen, dass sich Apples Sprachassistentin Siri nun verbessert klingt. Zum anderen gibt es aber auch Meldungen, dass besonders die männliche Stimm-Variante von Siri derzeit etwas merkwürdig klingt. Die Rede ist dabei von leichten Verzerrungen, die Stimme klingt höher als bisher.

Bemerkt hatten die ersten Anwender die veränderten Stimmen auf iPhone, Mac und HomePod schon vor einigen Tagen. Siris Klang ist dabei angenehmer, weicher, menschlicher geworden.

Startschuss für die bessere Siri schon vor drei Jahren

Das Update für die Stimmausgabe war dabei längst überfällig. Nach der optimierten Erkennung und neuen Funktionen für die Assistenz kommt nun eine Optimierung für die deutsche Sprachausgabe.

Apples Software-Chef Craig Federighi hatte schon bei der WWDC im Jahr 2017 versprochen, dass man viel Arbeit in eine verbesserte Sprachausgabe stecken werde. Zunächst gab es dann mit iOS 11 auch erste Änderungen, doch erst einmal nur für den US-Markt. Seither ist viel passiert und Apple konnte viele Verbesserungen umsetzen, doch noch immer klangen die zusammengesetzten Siri-Antworten im deutschsprachigen Raum etwas holperig. Das neue Update soll vor allem einen melodischeren Klang und damit eine viel menschlichere Stimme für die Ausgabe bringen. Das Update kommt dabei automatisch, es wird serverseitig ausgeführt – damit kann man selbst nur abwarten, bis die Veränderungen auf iPhone und Co. ankommen.

Interessant ist der Zeitpunkt der Änderungen: Am 29. April 2010, also genau vor zehn Jahren, wurde die Übernahme der Siri-Entwickler durch Apple publik. Zudem wurde erst vor Kurzem bekannt, dass Apple das irische KI-Startup Voysis übernommen hat und mit deren Hilfe Siri weiter voranbringen will.

