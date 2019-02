22.02.2019 - 11:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



22.02.2019 - 11:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auf der offiziellen Support-Seite zur eGPU-Unterstützung hat Apple in der vergangenen Nacht eine kleine Änderung vorgenommen, die ein weiteres Gerät zu den offiziell unterstützten Modellen hinzufügt. Mit der Sonnet Radeon RX 560 eGFX Breakaway wird erstmals auch eine Radeon RX 560 von macOS unterstützt . Bereits zuvor wollte das Unternehmen die Unterstützung hinzufügen, hatte aber die Freigabe kurzfristig zurückgezogen.

Ursprünglich wollte Apple bereits im letzten Jahr die Radeon RX 560 in macOS 10.13.4 unterstützen. Während in der Betaphase eine Unterstützung gewährleistet wurde, entfernte man diese jedoch aus der öffentlichen Version. Seither wurde es recht still um die Unterstützung. Genauso still hat das Unternehmen nun im englischsprachigen Support-Dokument die Grafikkarte wieder zur offiziellen Liste hinzugefügt.

Das sind die von Apple empfohlenen Thunderbolt 3-All-in-One-eGPUs:

Blackmagic eGPU und Blackmagic eGPU Pro

Sonnet Radeon RX 570 eGFX Breakaway Puck

Sonnet Radeon RX 560 eGFX Breakaway Puck

Weitere unterstützte Grafikkarten und Gehäuse laut Apple:

AMD Radeon RX 470, RX 480, RX 570, RX 580 und Radeon Pro WX 7100 Diese Grafikkarten basieren auf der AMD Polaris-Architektur. Die empfohlenen Grafikkarten umfassen die Sapphire Pulse-Serie und die AMD WX-Serie. Empfohlene Thunderbolt 3-Gehäuse für diese Grafikkarten: OWC Mercury Helios FX

PowerColor Devil Box

Sapphire Gear Box

Sonnet eGFX Breakaway Box 350 W

Sonnet eGFX Breakaway Box 550 W

Sonnet eGFX Breakaway Box 650W AMD Radeon RX Vega 56 Diese Grafikkarten basieren auf der AMD Vega 56-Architektur. Die empfohlenen Grafikkarten umfassen die Sapphire Vega 56 und die XFX Vega 56. Empfohlene Thunderbolt 3-Gehäuse für diese Grafikkarten: OWC Mercury Helios FX

PowerColor Devil Box

Sonnet eGFX Breakaway Box 550 W

Sonnet eGFX Breakaway Box 650W AMD Radeon RX Vega 64, Vega Frontier Edition Air und Radeon Pro WX 9100 Diese Grafikkarten basieren auf der AMD Vega 64-Architektur. Die empfohlenen Grafikkarten umfassen die Sapphire Vega 64, die XFX Vega 64, die AMD Frontier Edition mit Luftkühlung und die AMD Radeon Pro WX 9100. Empfohlene Thunderbolt 3-Gehäuse für diese Grafikkarten: Sonnet eGFX Breakaway Box 650W

