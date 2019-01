08.01.2019 - 13:19 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



08.01.2019 - 13:19 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es war wohl die größte Überraschung der CES 2019: Samsung kündigte AirPlay 2 und iTunes für verschiedene Smart TVs an. Dies brachte auch andere große Hersteller auf den Plan, die ebenfalls ihre Unterstützung bekundeten. Dabei noch die Übersicht zu behalten, gestaltet sich mittlerweile als schwierig. Wir haben daher für Sie zusammengefasst, welche Fernseher in diesem Jahr AirPlay 2 und mehr erhalten.

Diese Funktionen erhalten Samsung-Fernseher

Samsung machte am Sonntag den Anfang. Das südkoreanische Unternehmen ist Apple-Zulieferer und -Konkurrent im Smartphone- und Tabletbereich. Allerdings wissen sie die unterschiedlichen Geschäftsbereiche gut zu trennen und beweisen dies mit der jüngsten Partnerschaft. Apple und Samsung kündigten eine Kooperation für Smart TVs an. Die auf Tizen basierenden Geräre aus den Modelljahren 2018 und 2019 werden sowohl iTunes als auch AirPlay 2 erhalten. Eine Unterstützung für HomeKit wurde nicht explizit angekündigt, sollte aber im Rahmen von AirPlay 2 integriert werden. Zudem kündigte Samsung an, dass die Suche nach Inhalten über den hauseignen Sprachassistenten Bixby erfolgen wird.

Alle 2018er und 2019er Samsung Smart-TV-Modelle erhalten AirPlay 2 und iTunes-Apps

LG hält sich bedeckt zur Abwärtskompatibilität

Im Gegensatz zu Samsung werden LG-Fernseher keine iTunes-Apps für Filme und Serien erhalten. Hier kann man jedoch auf AirPlay 2 zurückgreifen, um Videoinhalte vom iPhone, iPad und Mac auf das große Display zu bringen. Dank der neuen AirPlay-Version kann Siri die Inhalte auch per Sprachbefehl auf dem TV anzeigen. Zudem dürfen sich Nutzer der 2019er Modelle auch über die HomeKit-Integration freuen, sodass Ihr Fernseher beispielsweise über andere HomeKit-Sensoren gesteuert und in Automationen integriert werden kann. Allerdings schweigt man sich zu einer eventuellen Abwärtskompatibilität zu 2018er Modellen aus, während andere Hersteller hier Firmwareupdates bereitstellen wollen.

Nur LG-Fernseher aus dem Modelljahr 2019 werden HomeKit, AirPlay 2 und Siri unterstützen

Firmwareupdates für 2018er Modelle sind ungewiss

Sony stellt Unterstützung nur für neue 4K-Modelle in Aussicht

Als dritter großer TV-Hersteller gab auch Sony bekannt, dass man AirPlay 2 und HomeKit unterstützen wird. Wie auch LG werden auch Sony-Fernseher vorerst keine iTunes-Apps erhalten. Dies bleibt vermutlich zeitlich begrenzt Samsung exklusiv vorbehalten. Dafür dürfen sich Nutzer der neuen 2019er Z9G Series 8K LCDs, A9G Series OLED 4K TVs und X950G 4K LCD TVs über AirPlay 2 und HomeKit freuen. Die Geräte werden wohl zunächst ohne die Funktionen ausgeliefert. Jedoch gibt Sony an, dass die Features „später in diesem Jahr“ per Softwareupdate nachgeliefert werden.

Sony 2019er Z9G Series 8K LCDs, A9G Series OLED 4K TVs und X950G 4K LCD TVs erhalten HomeKit, AirPlay 2 und Siri-Unterstützung

Was ist mit Philips und anderen Hersteller?

Neben den drei Hersteller hat auch Vizio seine Unterstützung angekündigt. Jedoch ist der Hersteller nur auf dem nordamerikanischen Markt tätig. Philips, Panasonic oder auch Grundig haben sich bisher noch nicht zur AirPlay und den anderen Feature geäußert.

Nachtrag: Apple stellt auf der offiziellen Website (Link) nun eine Liste mit allen kompatiblen Geräten bereit:

LG OLED (2019)

LG NanoCell SM9X series (2019)

LG NanoCell SM8X series (2019)

LG UHD UM7X series (2019)

Samsung QLED Series (2019 & 2018)

Samsung 8 Series (2019 & 2018)

Samsung 7 Series (2019 & 2018)

Samsung 6 Series (2019 & 2018)

Samsung 5 Series (2019 & 2018)

Samsung 4 Series (2019 & 2018)

Sony Z9G Series (2019)

Sony A9G Series (2019)

Sony X950G Series (2019)

Sony X850G Series (2019 85", 75", 65" & 55" Modelle)

Vizio P-Series Quantum (2019 & 2018)

Vizio P-Series (2019, 2018 & 2017)

Vizio M-Series (2019, 2018 & 2017)

Vizio E-Series (2019, 2018 & 2017)

Vizio D-series (2019, 2018 & 2017)

