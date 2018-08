Apple-Ingenieure nutzen ortsbasierte Sprach-Cluster für Siri. Demnächst auch in einer Stadt in Ihrer Nähe? Tatsächlich präsentieren Apples Mitarbeiter derzeit einen interessanten Bericht über ortsbasierte Sprach-Cluster, die man einsetzt, um Siris Verständnis vor allem für Restaurantnamen und Sehenswürdigkeiten zu verbessern. Das System kommt in den USA schon zur Anwendung und hat die Fehlerquote des Sprachassistenten drastisch reduziert.