Deshalb solltest du iOS 14.7 sofort auf deinem iPhone installieren

iOS 14.7 ist vermutlich nicht so aufregend wie iOS 14.5. oder iOS 14.6, da es schlicht an neuen Funktionen fehlt. Dennoch solltest du dir das Update genauer anschauen, da es sowohl praktische Features bietet als auch deine Sicherheit erhöht. Außerdem wird es für Apples neuestes MagSafe-Zubehör benötigt.

iOS 14.7 notwendig für Apples externe MagSafe Batterie

Solltest du dir Apples MagSafe Batterie bestellt haben oder zumindest damit liebäugeln, dann wird iOS 14.7 für dich zur Pflicht. Ohne das Update kannst du es zwar zum Laden deines iPhone 12 verwenden, aber dir gehen intelligente Funktionen sowie die Widget-Unterstützung verloren.

Ein kleines Update für dich, aber ein großes für die Timer

Seit der Einführung des HomePods stehen die Timer im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Nachdem Apple bereits die Multi-Timer-Unterstützung für den Smart Speaker einführte, gibt es ab iOS 14.7 die Möglichkeit, deine Timer über die Home-App zu verwalten. Damit kannst du beispielsweise auch im Wohnzimmer deine Küchen-Timer im Blick behalten.

Kleine Verbesserungen durch iOS 14.7

Nach dem Redesign der Podcasts-App in iOS 14.5 sowie den Podcast-Abos in iOS 14.6 bringt das neueste Update keine größeren Änderungen mit sich, aber dafür erlaubt dir Apple in der Mediathek entweder alle Shows oder nur abonnierte Sendungen zu sehen.

Zusätzlich führt der iPhone-Hersteller mit dem Update auch Informationen zur Luftqualität in der Wetter- sowie Karten-App für Kanada, Spanien, Frankreich, Italien, den Niederlanden sowie Südkorea ein.

Auch wenn Apple in der Updatebeschreibung nicht darauf eingeht, heißt es, dass iOS 14.7 den WLAN-Fehler behebt, der das WLAN ausschaltete, sobald man sich mit einem Netzwerk mit der SSID „%p%s%s%s%s%n“ verbindet. Nachdem Update soll dies keine Probleme mehr bereiten und dich vor der WLAN-Deaktivierung schützen.

Was hältst du von den Neuerungen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

