Dieses iPhone 11 Pro kostet 5.000 Euro

In den vergangenen Jahren haben wir schon viele verrückte Modifikationen für das iPhone gesehen. Mal wurde das Gehäuse mit Gold überzogen oder mit Diamanten besetzt. Auch einige Hüllen dieser Art sind verfügbar. Aurum Edition hat sich speziell auf solche exklusiven Anpassungen spezialisiert. Mit dem Modell „Vintage Emerald Ornate Aristocrate“ bietet man das iPhone 11 Pro sowie das iPhone 11 Pro Max als teure Sonderausgabe an. Für stattliche 5.000 US-Dollar gibt es das Basismodell mit 256 GB, während das iPhone 11 Pro Max mit 512 GB 300 US-Dollar teurer ist.

Aurum Edition für exklusive Kunden

Das in der Ukraine ansässige Unternehmen liefert weltweit kostenfrei aus und richtet sich natürlich an gut betuchte Kunden. Das iPhone 11 Pro tauchte man dazu in 24-karätiges Gold und verzierte mit Edelsteinen sowie teurem Alligatorenleder. Geliefert wird es in einer hochwertigen Holzbox. Daneben bietet man auch andere Ausführungen und Schutzhüllen in einem ähnlichen Stil an.

Jedoch stellt sich dabei stets eine Frage: Muss das wirklich sein? Wenn ihr das nötige Kleingeld hättet, würdet ihr euch eine solche Sonderedition kaufen oder reicht euch auch die „normale“ Ausführung der Geräte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.