Digitale Wegelagerer: Deshalb kann die iPad-App für YouTube immer weniger. Wenn Sie zuletzt die YouTube-iPad-App verwendet haben, wurden Sie vielleicht das Gefühl nicht los, in der Steinzeit unterwegs zu sein. Es lässt sich nämlich durchaus dokumentieren, dass der Anbieter Funktionen aus der App explizit ausbaut, obwohl Sie in diversen anderen iOS-Apps (Netflix, Safari, etc.) vorhanden sind und teilweise sogar zum Standard-Repertoire gehören. Der Grund dafür ist teilweise Geldschneiderei.