Deshalb aktualisiert Google keine Apps mehr

Die Apps Google, Google Maps, Chrome, Waze, YouTube, Google Drive, Google Photos, Google Home, Gmail, Google Docs, Google Assistant, Google Sheets, Google Calendar, Google Slides, Google One, Google Earth, YouTube Music, Hangouts, Google Tasks, Google Meet, Google Pay, PhotoScan, Google Voice, Google News, Gboard, Google Podcasts und einige weitere Anwendungen haben eine Sache gemeinsam: Sie erhielten seit mehr als einem Monat kein neues Update. Apps wie Gmail, Google Maps, Chrome und YouTube erhielten zuletzt eine Aktualisierung am 7. Dezember und damit genauen einen Tag bevor Apple neue Datenschutzregel in Kraft trat:

Infos zum Datenschutz im App Store Ein neuer Bereich auf jeder Produkt­seite im App Store zeigt dir eine Zusammen­fassung der Datenschutz­praktiken einer App, bevor du sie lädst. Entwickler geben in einem einfachen, leicht verständlichen Format Auskunft über ihre Datenschutz­praktiken – etwa darüber, wie sie Daten sammeln und dann verwenden, um dich über mehrere Unter­nehmen hinweg zu tracken.

Updates schon bald?

Am 5. Januar gab Google gegenüber TechCrunch zu verstehen, dass man innerhalb von zwei Wochen Updates bereitstellen will. Jedoch verstrich die Zeit ohne Aktualisierungen. Dies ist ungewöhnlich, da man sonst mehrmals im Monat die Anwendungen auf den neuesten Stand bringt. Einen Grund für die Verzögerung wollte man ebenfalls nicht nennen. Es ist daher anzunehmen, dass man Apples neue Datenschutzlabels möglichste lange meiden möchte, um negative Kritik hinauszuzögern, denn für Android gibt es nach wie vor die regelmäßigen Updates. Möglich wäre allerdings auch, dass das Unternehmen daran arbeitet, dass man den Datenhunger einiger Apps reduziert und dadurch im besseren Licht dastehen könnte, als dies zum jetzigen Zeitpunkt der Fall wäre.

