23.05.2019 - 16:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



23.05.2019 - 16:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Casey Neistat)

Als Apple die Apple Watch ankündigte, stellte das Unternehmen auch eine Sonderedition aus Gold vor. Diese kostet zwischen 10.000 und 20.000 Euro und wurde nach nur einen Generation eingestellt. Später führte Apple jedoch eine goldene Farbe für die normalen Varianten ein. Dennoch öffnete die Einstellung der goldenen Apple Watch Edition den Markt für Drittanbieter und Veredeler. Jetzt haben sich zwei YouTube-Stars für ein interessantes Projekt zusammengeschlossen.

Mit Casey Neistat und JerryRigEverythings Zack Nelson haben zwei der bekanntesten Social-Media-Star nun die Apple Watch Series 4 veredelt. Sie haben sich eine brandneue Apple-Smartwatch im Edelstahlgehäuse besorgt und diese mit 24-Karat-Gold überzogen. Damit gehen die beiden YouTuber einen anderen Weg als Apple. Die erste Apple Watch Edition wurde nämlich nicht vergoldet, sondern bestand vollständig aus 18-karätigem Gold, sodass hier natürlich ein deutlich höher Preis von mehreren 1.000 Euro zustandekam.

Lesetipp Retourkutsche: iPhone in China zur Peinlichkeit geworden Über das Wochenende schockte die USA mit mehreren Meldungen bezüglich Huawei. Google, Qualcomm und andere Hersteller und Zulieferer wurden... mehr

Damit dürfte der Preis für die vergoldete Apple Watch Series 4 von Neistat und Nelson deutlich geringer ausfallen. Zudem ist auf der Do-it-yourself-Variante watchOS 5 vorinstalliert, während die goldene Apple Watch Edition bereits nicht mehr von Apple unterstützt wird.

Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, hat Nelson die Watch zunächst in einer Reinigungslösung gesäubert und sie damit hydrophil wird. Danach folgte ein Säurebad, um das Gehäuse weiter vorzubereiten. Im letzten Schritt tauchte sie Nelson dann in eine weitere Lösung, ein Goldelektrolyt, ein. Durch das Anlegen einer Gleichspannung wird nun das Gold aus der Lösung an das Gehäuse abgegeben, sodass in einigen Minuten das Gehäuse vergoldet wird.

Auf YouTube können Sie das zugehörige Video in aller Kürze (rund 5 Minuten) ansehen.

Anzeige