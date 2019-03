19.03.2019 - 10:46 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Derzeit hält sich Activision noch zum neuesten Teil der „Call of Duty“-Reihe bedeckt. Stattdessen kündigte das Unternehmen nun während der Game Developers Conference bekannt, dass man aktuell an Call of Duy: Mobile für iOS und Android arbeitet. Dazu lädt man aktuell zur Bewerbung als Betatester ein, die dann im Sommer 2019 veröffentlicht wird. Interessant an dem Free-to-Play-Titel ist jedoch, dass mehrere Universen vereint werden.

Anders als erwartet, steht uns in diesen Tagen nicht die große Ankündigung des nächsten Call of Duty für Konsolen un PC ins Haus. Vielmehr überraschte der Publisher Activision mit einem Nebenprojekt im „Call of Duty“-Universum. So kündigte das Unternehmen nun Call of Duty: Mobile für Europa an. Während man sich noch nicht zu einem Veröffentlichungstermin äußern wollte, wird es zumindest im Sommer 2019 bereits eine öffentliche Beta geben. Auf der offiziellen Website können Sie sich schon jetzt bewerben.

Bei Call of Duty: Mobile handelt es sich um einen Free-to-Play-Titel, der eine interessante Mischung aus allen Teilen der beliebten Spielereihe wird. So greifen die Entwickler vom TiMi Studio auf Karten, Modi, Waffen und Charaktere aus der Serie zurück. Dazu soll es unter anderem Inhalte als Black Ops sowie Modern Warfare geben.

Wie beim Original wird auch hier typische Egoshooter-Kost geboten, die mit mehreren Spielmodi spannende Wettkämpfe zulässt. Natürlich gehören auch Modi wie Team Deathmatch, Free for all und Search and Destroy zu den Inhalten. Um der Historie der Serie gerecht zu werden, wird es bekannte Karten wie Nuketown, Crash oder Highjacked geben.

In einem ersten Video können Sie sich einen ersten Eindruck von dem Egoshooter machen, der auf Basis der Unity Engine entwickelt wird.

