Der Black Friday ist ursprünglich ein US-amerikanisches Phänomen. Seit Jahrzehnten bieten Händler in den USA am Tag nach Thanksgiving Jahr für Jahr unglaubliche Rabatte an und läuten so offiziell die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts ein. Wäre da nicht die Wortmarke „Black Friday“, die Händlern das Leben schwer macht. Am Donnerstag (26.9.) wird das Bundespatentgericht in München über die Löschung verhandeln.