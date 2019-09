23.09.2019 - 15:44 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Oprah Winfrey wird bei Apple TV+ Bücher und Autorinnen präsentieren (Bild: Apple)

Für den Streamingdienst Apple TV+ konnte Apple die Produzentin und Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey gewinnen. Jetzt geben beide bekannt, dass Oprah's Book Club auf dem Internet-Sender von Apple ein neues Kapitel aufschlagen wird. Ihre Interviews im Apple-TV-Kanal werden gleichzeitig als Lese-Empfehlung in der App Apple Books auf dem Mac oder iOS erscheinen. Die erste Buchempfehlung ist „The Water Dancer“.

Die erste Empfehlung des Oprah's Book Club ist der Roman "The Water Dancer" von Ta-Nehisi Coates, der ab morgen (24.9.) in der Apple Bücher App auf iPhone, iPad und Mac erhältlich ist und 13,99 Euro kosten wird. Damit schlagen Apple und die Produzentin und Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey ein neues Kapitel auf für den Buchclub von Oprah Winfrey. Denn ihre Interviews im Apple-TV-Kanal werden gleichzeitig als Lese-Empfehlung in der App Apple Books auf dem Mac oder iOS erscheinen und damit wird sie jedenfalls für Freunde englischsprachiger Literatur neue Leser gewinnen.

Winfrey wird die Autoren ihrer Buchclub-Empfehlungen an verschiedenen Orten interviewen. Ihr Gespräch mit Coates über "The Water Dancer" wird nächsten Monat vor Publikum in der Apple Carnegie Library in Washington, D.C. gefilmt. Alle zwei Monate wird es eine neue Folge geben. Für jede Empfehlung des Oprah's Book Club, die in Apple Books verkauft wird, wird Apple einen Beitrag zur American Library Association leisten, um lokale Bibliotheken zu unterstützen, Programme zu finanzieren, die jedem Zugang ermöglichen und bereits in einem frühen Alter den Grundstein für lebenslanges Lesen legen.

Eine neue Funktion Leseziele von Apple Books in iOS 13 hilft den Lesern, das Lesen einfacher zur täglichen Routine zu machen. In der App kann man sich ein tägliches Leseziel geben. Das tägliche Leseziel wird in Minuten bemessen und kann von einer Minute bis 1440 Minuten - was 24 Stunden entspricht – eingestellt werden. Mit einem eingerichtetem Leseziel taucht täglich eine Erinnerung an das persönliche Leseziel in der Benachrichtigungszentrale auf.

