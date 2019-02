04.02.2019 - 15:46 Uhr Geschrieben von Mac Life



04.02.2019 - 15:46 Uhr Geschrieben von Mac Life

Browsererweiterungen (Bild: CC0)

Plug-ins, Extensions, Add-ons: Webbrowser erhalten durch Erweiterungen viele neue Funktionen. Wir stellen Ihnen regelmäßig die nützlichsten, schönsten oder einfach nur lustigsten Zusatzwerkzeuge für Chrome, Safari und Firefox vor. Wir präsentieren Ihnen diesmal die Browsererweiterungen Keepa, Send to Kindle und Session Buddy.

Keepa

Keepa (Bild: Screenshot)

Ist Ihnen das auch schon einmal passiert? Sie haben sich gerade zum Kauf eines Produkts auf Amazon durchringen können – und nur einen Tag später erlebt es einen Preissturz. Das ist schon mächtig ärgerlich. Damit es Ihnen nie wieder so geht, sollten Sie Keepa als Browsererweiterung installieren. Das in Deutschland entwickelte Plug-in ergänzt jede Produktseite bei Amazon um einen zusätzlichen Graphen, der die Preisentwicklung bis zu drei Jahre zurückverfolgt. Sie können also genau abschätzen, ob der Preis eher zunimmt oder sich gerade im Sinkflug befindet. Wollen Sie nicht über eine bestimmte Summe hinausgehen, können Sie zudem einen Wunschpreis festlegen, bei dessen Erreichen Keepa Sie benachrichtigt. Dazu brauchen Sie nicht einmal Ihre Log-in-Daten anzugeben.

Verfügbarkeit: Chrome, Firefox

Send to Kindle

Send to Kindle (Bild: Screenshot)

So ein iPad ist schon eine feine Sache. Trotzdem eignet sich zum spätabendlichen Lesen im Bett oder zum Schmökern am Strand nach wie vor besser der Kindle-E-Book-Reader mit seiner E-Ink-Technologie. Wäre es da nicht schön, Langstrecken etwa aus maclife.de ebenfalls am Amazon-Gerät zu lesen? „Send to Kindle“ macht dies mit einem simplen Mausklick möglich. Übrigens: Safari für iPhone und iPad bringt diese Funktion gleich mit, für den Mac bietet Amazon gar eine eigene App fürs Dock an.

Verfügbarkeit: Chrome

Session Buddy

Session Buddy (Bild: Screenshot)

Schon verrückt, wie viele Browsertabs einige Menschen gleichzeitig offen haben. Das ist unübersichtlich und raubt zudem Systemspeicher. Session Buddy hilft bei der Verwaltung: Das Plug-in gestattet das Speichern von Karteireitern innerhalb von Sessions, die Sie thematisch ordnen können, um sie später jederzeit wieder aufzurufen – das gewährt auch Sicherheit bei Programm- und Systemabstürzen. Mit einer Suchfunktion können sie diese Sessions zudem gezielt nach Inhalten durchsuchen.

Verfügbarkeit: Chrome

