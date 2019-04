04.04.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



04.04.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Zuckerkranke merken oft gar nicht, dass ihr Blutzucker zu niedrig oder zu hoch ist, wenn sie nicht sehr strikt messen. Da wäre es doch toll, wenn die Apple Watch, die man immer dabei hat, diese Aufgabe übernimmt und den Träger warnt, wenn etwas nicht stimmt.

Das Problem beim Messen des Insulinspiegels ist allerdings altbekannt: Es muss gepiekt werden und es ist absolut unrealistisch, dass die Apple Watch in Zukunft eine Nadel ausfährt, um Blut zu gewinnen, das dann analysiert wird.

Doch eine Patentanmeldung von Apple in den USA zeigt, dass es auch verletzungsfrei möglich sein könnte, dass die Apple Watch den Insulinspiegel misst. Und das geht so: Offenbar kann auch über den Körpergeruch festgestellt werden, wie der Spiegel gerade ist. Nun muss die Apple Watch nur noch riechen lernen doch dafür gibt es nach Angaben von Apple tatsächlich spezialisierte Sensoren. Diese beschreibt Apple in der Patentanmeldung. Bis so etwas auf den Markt kommt, wird aber sicherlich noch dauern.

Doch das ist nicht der einzige Sensor, der Apple in der Patentanmeldung beschreibt. Genauso könnte ein Sensor entwickelt werden, der ultrafeine Stäube oder Gase in der Luft analysieren kann. Das wäre sehr praktisch, um den Nutzer vor giftigen Substanzen zu warnen, die er selbst weder schmecken, sehen noch riechen kann. Ein Beispiel wäre Kohlenmonoxid. Und die Gefahr ist durchaus real: Undichte Gasleitungen, Rauchgasentwicklung, falsch eingestellte Gasthermen oder andere Gründe haben schon zu vielen Todesfällen geführt. Natürlich könnten solche riechenden Sensoren auch genutzt werden, um den Nutzer vor verdorbenen Nahrungsmitteln zu warnen. Die Frage ist gar nicht einmal, ob die Partikel gemessen werden können, sondern vielmehr, ob sie richtig interpretiert werden. Apple kennt darauf nur eine Antwort: Künstliche Intelligenz soll es richten.

Bei allen Patentanmeldungen muss man allerdings auf eines achten: Die Unternehmen, die den Ideenschutz beantragen, müssen nicht etwa einen funktionierenden Prototypen zum Patentamt schleifen sondern schlicht ihre Idee möglichst detalliert beschreiben. Viele patentierte Ideen erblicken nie das Licht der Welt.

