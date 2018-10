18.10.2018 - 12:43 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Die erste Apple Watch gab es bereits als Apple Watch Edition zu kaufen. Das Echtgold-Modell konnte schnell bis zu 20.000 Euro kosten. Apple merkte jedoch schnell, dass der Markt hier begrenzt ist und verabschiedete sich in der zweiten Generation von der Variante. Dies ruft natürlich Drittanbieter auf den Plan. So wird Schmuckspezialist Brikk in Kürze ein individuelle Apple Watch Series 4 mit Gold und Diamanten auf den Markt bringen.

Sie dachten vielleicht, dass die erste Apple Watch Edition mit einem Preis von bis zu 20.000 Euro teuer war, dann müssen wir Sie nun eines Besseren belehren. Der Schmuckhersteller Brikk wird diese Saison die Lux Watch 4 auf den Markt bringen. Dahinter versteckt sich eine „gewöhnliche“ Apple Watch Series 4, die allerdings exklusive Armbänder sowie ein speziell angefertigtes Gehäuse aus Gold erhält.

Lux Watch 4: Spezielles Design für ganz spezielle Kunden

Laut Brikk stecken in der neuen Uhr fünf Jahre Forschung und Entwicklung, die sich nun in einem einzigartigem Design zeigen. Dazu wurde das neue Gehäuse deutlich kantiger und auch die Digital Crown ist kaum wiederzuerkennen. Bei der Lux Watch 4 Classic verspricht das Unternehmen drei Varianten aus 18K Gold. Diese kann in Gelb, Rosé und Weißgold gewählt werden. Alle drei Modell kommen dabei mit einem Alligator-Armband im Wert von 29.000 US-Dollar. Alternativ lässt sich auch ein 18K Goldarmband bestellen, welches hingegen schon 59.000 US-Dollar kostet.

Noch luxuriöser geht es hingegen bei der Lux Watch 4 Deluxe zu. Diese kann wahlweise mit zwei Reihen Smaragden oder Diamanten bestellt werden und kostet entsprechend zwischen 44.000 US-Dollar und 74.000 US-Dollar. Am oberen Ende steht auch noch nicht die Lux Watch 4 Omni mit einem Preis von bis zu 229.000 US-Dollar. Diesen Platz hat ein weiteres Modell inne. Dieses wird speziell für jeden Kunden angefertigt und ist mit selten roten Smaragden sowie verschiedenen Diamanten versehen, die den Preis laut Hersteller in die Millionen US-Dollar treiben sollen.

Deutlich günstiger kann man den Gold-Look jetzt bei Apple erhalten. Erstmals bietet das Unternehmen die Apple Watch in der Edelstahl-Variante in Gold an und kann zusätzlichen mit einem goldenen Milanaise-Armband erworben werden.

