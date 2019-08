Die besten Comic-Book-Reader fürs iPhone und iPad. Comics auf Papier gibt es auch heute noch im Kiosk. Sie kennen Micky Maus, das lustige Taschenbuch, oder die Geschichten der Simpsons oder von Superhelden von Marvel und DC. Daneben gibt es noch Manga im Taschenbuchformat und „Graphic Novels“, also graphische Romane, kurz formuliert Comics in „länger“, die eine Geschichte erzählen, von Anfang bis Ende, mit Höhepunkt, Wendung, und allem, was dazu gehört. All diese Genres und noch viel mehr können Sie auch auf Ihrem iPhone oder iPad konsumieren. Wir stellen Ihnen die besten Apps vor.