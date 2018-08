03.08.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: CC0)

(Bild: 9to5mac) 1 /2

Über die diesjährigen Produkte von Apple konnte man schon viel aus der aktuellen iOS 12-Entwicklerbetaversion lernen. Nun wurde bekannt, dass beim iPad vermutlich ein Bildschirm mit abgerundeten Ecken verwendet wird. Bisher waren diese eckig.

Aus der iOS Beta 5 konnten Entwickler schon ablesen, dass der HomePod eine Telefonfunktionen erhalten wird und wie das kabellose Ladegerät für die AirPods aussehen wird. Auch dass das neue iPad Pro-Modell einen schmaleren Frontrahmen haben wird und ohne Home-Taste aber dafür mit Gesichtserkennung ausgestattet wird, ließ sich aus der Beta ablesen.

Doch nun gibt es noch eine Frage, die beantwortet werden konnte: Wird das Display des neuen iPad Pro die gleichen abgerundeten Ecken haben wie das iPhone X?

Ein neues Asset, das in iOS 12 Beta 5 entdeckt wurde, deutet darauf hin, dass die neuen iPad Pro-Modelle tatsächlich ein Display mit abgerundeten Ecken haben werden. Das Asset ist eine Maske, die verwendet wird, um die Ecken eines UI-Elements abzurunden, und sein Format ist sehr deutlich ein abgerundetes Rechteck (oder Squircle). Die Anlage erwähnt J3xx, was eine 2018 iPad-Modellnummer bezeichnet. Auch die neuen iPhones werden vermutlich abgerundete Displayecken besitzen, so dass alle dem iPhone X ähneln.

Wenn das Gerät im iOS-Simulator aufgerufen wird, ist zu erkennen, dass iOS 12 auf dem iPad mit abgerundeten Ecken laufen kann. 9to5Mac hat auch einen Screenshot veröffentlicht, der zeigt, wie die Multitasking-Split-View-Oberfläche eine abgerundete Darstellung handhabt.

Apple wird vermutlich im September 2018 neue iPhones und iPads vorstellen. Eventuell kommen auch noch neue Macs dazu. Vor allem beim Mac mini warten die Fans sehnsüchtig und seit vielen Jahren auf ein Update.

