04.08.2019 - 17:49 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: DB AG/Stefan Warter)

Wer am Wochenende ein Bahnticket über die Bahn-App kaufen will, hat nicht schlecht gestaunt. Zwar klappt der Buchungsvorgang und auch die Bezahlung über Paypal wird ausgeführt - ein Ticket gibt es trotzdem nicht. Fahrgästen wird der Automat empfohlen.

Die Deutsche Bahn hat ein Problem mit der App DB Navigator, die es für iOS und Android gibt. Am Sonntag versuchten Kunden vergebens, darüber ein gültiges Ticket zu erwerben. Die Suche funktioniert, die Verbindungen werden angezeigt und auch das für den Kunden nicht ganz unwichtige Element „Bezahlung“ klappt. Uns wurde ein Betrag über Paypal vom Konto abgezogen, doch die Fahrkarte erscheint in der App nicht. Stattdessen bleibt der Bildschirm weiß.

Das Problem wurde über Twitter von anderen Bahnkunden ebenfalls kommuniziert, die den Vorgang teilweise mehrmals durchführten, jedesmal eine Abbuchung zu verzeichnen hatten aber kein Ticket erhielten.

Die Deutsche Bahn hat zum Glück ein Team für die sozialen Medien am Start, das auch am Sonntag aktiv ist und berichtete, dass Kunden ihr Nahverkehrs-Ticket lieber am Automaten im Bahnhof erstehen sollten, solange die Probleme anhalten. Die Fernverkehrs-Tickets können ganz regulär im Web (aber eben nicht über die App) gekauft werden.

Die Online-Buchungen beziehungsweise die entstandenen Kosten werden natürlich ersetzt. Betroffene sollen sich an die E-Mail-Adresse fahrkartenservice@bahn.de wenden, heißt es seitens der Deutschen Bahn, die darauf verweist, dass der Kunde die Auftragsnummer dazu schreiben soll, damit der Vorgang zugeordnet werden kann.

Wer bereits versucht hat, ein Ticket per App zu kaufen, das nicht angezeigt wird, solle ein neues Ticket am Automaten kaufen, lautet der Rat des Bahn-Services. Grundsätzlich sei es im Moment sicherer, Tickets für den Nahverkehr im Bahnhof zu erwerben.

Am Sonntagnachmittag soll die Störung wieder behoben worden sein. Seid ihr selbst betroffen? Wir würden uns über Erfahrungsberichte freuen. Schreibt sie einfach in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels.

