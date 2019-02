21.02.2019 - 16:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Am Montag wird der Mobile World Congress (MWC) offiziell in Barcelona eröffnet. Schon im Vorfeld beginnen Unternehmen wie AVM ihre neuen Produkte zu enthüllen. In Sachen Netzwerk-Technik stehen auch in diesem Jahr wieder alle Zeichen auf „Mesh“. Passend dazu stellt der Berliner Netzwerk-Spezialist AVM gleich vier neue Fritz!Repeater mit Mesh-Unterstützung vor und erneuert damit das bisherige Portfolio.

Während gestern Samsung erste Smartphones mit WiFi 6 ankündigte und auch Router-Spezialist Netgear vor wenigen Wochen Geräte mit dem neuen WLAN-Standard vorstellte, hält sich AVM aktuell noch bedeckt. Statt Routern mit WiFi 6 neue Repeater vor, die wie der neuer Standard ähnliches bieten: mehr Reichweite. Gleich in vier neuen Varianten sind die FRITZ!Repeater in Kürze zu haben und ergänzen damit bestehende Produkte. Die Mesh-Funktion dabei wieder für eine bessere und vor allem stabilere Internetverbindung in den eigenen vier Wänden.

Die Highlights der neuen FRITZ!Repeater: FRITZ!Repeater 3000 – für High-End WLAN Leistungsstarker WLAN-Mesh-Repeater für besonders hohe Ansprüche an WLAN-Reichweite

Verfügt über drei Funkeinheiten, die gleichzeitig mit 2,4 GHz und 5 GHz arbeiten, max. Durchsatzraten: 400 MBit/s bei 2,4 GHz (2x2); 866 MBit/s bei 5 GHz (2x2) und 1.733 MBit/s bei 5 GHz (4x4)

Optimale Anbindung an Router/FRITZ!Box über eigenes 5-GHz-Band mit max. 4x4 (Uplink), unabhängiger zweiter Access Point im 5-GHz-Band (2x2) für die Anbindung von WLAN-Geräten

Erhöht schnell und einfach die Reichweite jedes WLANs

Einfache Einrichtung per Knopfdruck

Übernimmt WLAN-Name und -Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router über WPS), sodass keine Änderungen an den WLAN-Geräten erforderlich sind

Überall beste WLAN-Performance dank Band Steering und AP Steering

2 Gigabit-LAN-Ports für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

Farbige LEDs signalisieren verständlich Verbindungsaufbau und -qualität, optional per FRITZ!App WLAN den geeigneten Standort für beste WLAN-Verbindung finden

Repeater stehend für flexible Platzierung mit Maßen von 8,8 x 13,6 x 18,4 cm

Dimmbare LEDs

Niedriger Stromverbrauch im Standby und im Betrieb

In Kürze im Handel erhältlich, Preis: 129 Euro (UVP) FRITZ!Repeater 2400 für die anspruchsvolle drahtlose Vernetzung Leistungsstarker WLAN-Mesh-Repeater für große Reichweite und hohen Durchsatz im WLAN

WLAN-Mesh-Repeater für 2,4 und 5 GHz mit bis zu 2.333 MBit/s (4x4 WLAN AC+N)

Gigabit-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

Erhöht schnell und einfach die Reichweite jedes WLANs

Unterstützt WLAN Mesh (ab FRITZ!OS 6.90)

Übernimmt alle Einstellungen der FRITZ!Box sowie spätere Einstellungsänderungen (im Mesh)

Übernimmt WLAN-Name und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router über WPS)

Schlankes Design für den Einsatz an der Steckdose

Niedriger Stromverbrauch im Standby und im Betrieb

Einfache Einrichtung per Knopfdruck

Ab Q2/2019 verfügbar FRITZ!Repeater 1200 – leistungsfähig und kompakt WLAN-Mesh-Repeater für 2,4 und 5 GHz mit bis zu 1.266 MBit/s (je 2x2 WLAN AC+N)

Gigabit-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

Erhöht schnell und einfach die Reichweite jedes WLANs

Unterstützt WLAN Mesh (ab FRITZ!OS 6.90)

Übernimmt alle Einstellungen der FRITZ!Box sowie spätere Einstellungsänderungen (mit WLAN Mesh)

Übernimmt WLAN-Name und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router über WPS)

Kompakte Bauweise, nicht größer als eine Steckdose

Niedriger Stromverbrauch im Standby und unter Last

Einfache Einrichtung per Knopfdruck

Ab Q2/2019 verfügbar FRITZ! Repeater 600 WLAN-Mesh-Repeater für 2,4 GHz mit bis zu 600 MBit/s (4x4 WLAN N)

Erhöht schnell und einfach die Reichweite jedes WLANs

Übernimmt alle Einstellungen der FRITZ!Box sowie spätere Einstellungsänderungen (mit WLAN Mesh)

Übernimmt WLAN-Name und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router über WPS)

Besonders kompakte Bauweise, kleiner als eine Steckdose (ca. 5 x 5cm)

Niedriger Stromverbrauch im Standby und im Betrieb

Einfache Einrichtung per Knopfdruck

Ab Q2/2019 verfügbar

