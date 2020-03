Neue ARM-Prozessoren haben so viel Leistung wie ein Mac Pro?

Seit wenigen Jahren spekulieren Experten, dass Apple den Mac auf ARM-Prozessoren umstellen wird. Bereits in den vergangenen Hardware-Generationen erreichte Apple mit seinen Chips der A-Serie spektakuläre Leistungswerte.

Zuletzt konnte der „A13 Bionic“ des iPhone 11 im Single-Core-Benchmark alle anderen Apple-Produkte – inklusive der Macs – hinter sich lassen. Wundern darf man sich daher ob der Spekulationen rund um den möglichen Einsatz der ARM-Chips in kommenden Macs nicht. Immerhin hat Apple mit dem T2-Sicherheitschip sowie softwareseitig Catalyst, welches die Portierung von iPad-Apps auf den Mac erlaubt, erste Schritte in die entsprechende Richtung getan.

ARM-Prozessoren: Effizient und leistungsfähig

Der ehemalige Apple-Manager und Mitbegründer von Be, Jean-Louis Gassée, glaubt daher, dass Apple bereits in Kürze auf die ARM-Technologie wechseln könnte. Nachdem er zunächst nicht von dem Leistungspotential der aktuellen ARM-Chips überzeugt war, entdeckte er das Start-up Ampere Computing, die auf ARM-basierende Prozessoren entwickeln, die den High-End-Chips von Intel in nichts nachstehen.

Wie Gassée weiter ausführt, sind die ARM-Chips von Ampere deutlich effizienter als eine Intel-Xeon-CPU, während beide in etwa die gleiche Leistung bieten würden. Der Energiebedarf soll dabei statt 400 Watt lediglich 210 Watt betragen. Außerdem sieht Gassée die ARM-Architektur als so überlegen an, dass sie sogar einen Mac Pro befeuern könnte.

Das alles aber ist noch Zukunftsmusik und womöglich könnte das MacBook Air als eines der ersten Mac-Modelle vollständig auf einen ARM-Prozessor setzen. Da Apple die ARM-Prozessoren bereits seit Jahren selbst für iPhone und iPad entwickelt, könnte man sich damit auch beim Mac von Intels Produktzyklen lösen. Intel sorgte zuletzt immer wieder für Verzögerungen in der Entwicklung neuer Macs.

