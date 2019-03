28.03.2019 - 13:19 Uhr Geschrieben von Christian Steiner



Nun also auch Apple. Im Rahmen der “It’s show time”-Präsentation hat Cupertino nun offiziell angekündigt, was ohnehin schon alle wussten: Das Unternehmen steigt als Produzent in den Streaming-Markt ein. Mit Apple TV+ wird Apple zum Netflix-Konkurrenten. “Nicht noch ein Streaming-Dienst!” werden nun einige dabei denken. Meine Reaktion ist genau das Gegenteil. Hurra! Noch ein weiterer Streaming-Dienst!

Als Netflix noch Videotheken ablösen wollte, war der Streaming-Markt noch simpel. Das Angebot war vielfältig. Große Hollywoodfilme standen neben TV-Geheimtipps verschiedener Fernsehsender. Dank Netflix war alles mit einem simplen Abo und ein einfachen Klick sofort verfügbar. Doch schnell zeigte sich, dass Netflix nicht nur den nervigen Gang in die Videothek ablösen wollte. Das nächste Ziel: Kino und lineares Fernsehen abschaffen. Aus dem Innovator wurde schnell ein Marktführer mit weltweiter Präsenz und kräftig steigender Nutzerschaft. Die Filmstudios und TV-Sender, zuvor noch Partner von Netflix, sahen das Wachstum mit Sorge. Apples Marktdominanz für digitale Musikverkäufe durch iTunes sollte sich nicht mit Netflix und Videostreaming wiederholen. Also sattelten Studios und TV-Sender um und setzten sich an die Entwicklung eigener Plattformen.

Mehr Streaming-Plattformen heißt größere Programmvielfalt

Die simple Zeit des Video-Streamings ist seitdem vorbei. Ein einziges Abo bei einem Anbieter reicht längst nicht mehr aus. Auf den ersten Blick mag das unpraktisch und lästig sein. Dabei war das erst der Start der nächsten Stufe auf dem Streaming-Markt. Denn nach dem ersten großen Wachstum von Netflix und der neuen Vielfalt auf dem Streaming-Markt explodierte die Vielfalt der Inhalte. Und um die sollte es uns als Kunden doch schlussendlich gehen. Netflix machte es vor: Anstatt fremde Inhalte zu bündeln, setzte die Plattform lieber auf eigene Produktionen. Mit der Serie House of Cards fing es. Heute nimmt das Unternehmen Milliarden in die Hand, um Filme und TV-Serien in Masse zu produzieren. Amazon zog nach und arbeitet zum Beispiel gerade an einer TV-Serie im Herr-Der-Ringe-Universum. Mit einem Produktionsbudget von einer Milliarde US-Dollar soll sie teuerste TV-Serie aller Zeiten werden. Apple hat ebenfalls so viel Geld in die Hand genommen, um eine Vielzahl an Eigenproduktionen für Apple TV+ anzubieten. Disney hat für die eigene Plattform exklusive Serien im Star-Wars-Universum und rund um die Avengers-Helden angekündigt. Das alles sind Zahlen und Produktionen, die vor fünf Jahren noch undenkbar waren. Ohne den großen Konkurrenzkampf der Plattformen, würden wir all das also niemals zu Gesicht bekommen. Mehr Plattformen bedeutet also eine größere Vielfalt im Programm. Das begrüße ich sehr.

Natürlich muss Apple nun auch Qualität überzeugen. Das Event versprach bisher nur hochkarätige Hollywood-Talente und spannende Prämissen. Gerüchten zufolge hat sich Apple-Firmenchef Tim Cook selbst in manche Produktionen eingemischt und Änderungen verlangt. Hoffentlich geht das alles nicht zu Lasten der Qualität der Shows und Filme. Denn auf die kommt es schlussendlich an. Einen weiteren beliebigen Streaming-Dienst brauche ich nämlich auch nicht. Aber eine weitere Plattform mit Qualität und Vielfalt begrüße ich. Hoffentlich erfüllt Apple TV+ genau dieses Versprechen.

