30.10.2018 - 18:20 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Beim neuen iPad Pro macht Apple vieles besser. Neben dem großen neuen Display, mehr Speicheroptionen und der Integration von Face ID sticht auch das Zubehör hervor. Dabei sei nicht nur der neue Apple Pencil zu erwähnen, sondern auch das neue Smart Keyboard Folio ist eine großartige Bereicherung für die Nutzer. Dieser unterscheidet sich deutlich vom Vorgänger und bietet mehr Schutz für das neue Apple-Tablet.

Für die bisherigen iPad-Pro-Modelle gab es bereits ein Smart Keyboard. Allerdings hatte dies einen großen Makel, den Apple in der neuen Generation endlich ausmerzt. Bisher hat das Keyboard nur die Front geschützt. Das Smart Keyboard Folio für das neue Modell deckt auch die Rückseite ab und lässt dennoch Platz für den neuen Apple Pencil, der magnetisch an der Seite befestigt werden kann.

Der Rundum-Schutz wird ebenfalls magnetisch an der Rückseite angebracht und bringt eine zusätzliche Funktion mit, die bisher nicht möglich war. Das neue Cover-Case lässt Ihnen mehr Freiraum bei der Wahl des Blickwinkels. Ihr neues iPad Pro kann an zwei Stellen eingerastet werden und gibt Ihnen sowohl für die Nutzung am Schreibtisch als auch auf Ihrem Schoß stets den richtigen Blickwinkel.

Das Smart Keyboard Folio wird an der Rückseite mit dem Smart Connector verbunden. Dadurch benötigt das Keyboard keine eigene Batterie und lässt sich ohne Software-Kopplung verbinden, sodass Sie es nur anklippen brauchen, um es zu verwenden. Mindestens genauso interessant ist die Tatsache, dass das Aufklappen des Folios das iPad Pro aufweckt und sofort startbereit ist. Dieses Feature kennen Sie vermutlich bereits von Apples bisherigen Smart Covern und Cases.

Preis & Verfügbarkeit des Smart Keyboard Folio

Wie das neue iPad Pro (3. Gen) und der Apple Pencil (2. Gen) kann das Smart Keyboard Folio ab sofort vorbestellt werden. Die offizielle Markteinführung erfolgt dann am 7. November. Das Modell für das neue 11-Zoll-iPad-Pro kostet 199 Euro. Für die große 12,9-Zoll-Variante ist es hingegen etwas teurer und kostet 219 Euro.

