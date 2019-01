21.01.2019 - 21:26 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple-Mitarbeiter sortieren Orangen in der Second Harvest Food Bank in San Jose, Kalifornien. (Bild: Apple)

Tue Gutes und rede darüber: Apple hat veröffentlicht, wieviel die gemeinnützigen und ehrenamtlichen Aktivitäten seiner Mitarbeiter wert sind, die sie nach ihrer Arbeitszeit leisten.

Apple teilte mit, dass das internes Giving-Programm seit seiner Gründung vor acht Jahren mehr als 365 Millionen Dollar für gemeinnützige Organisationen auf der ganzen Welt gesammelt hat.

Rund um die Erde haben Apple Mitarbeiter ihre Zeit freiwillig damit verbracht, anderen zu helfen. Mit dabei ist die Terence MacSwiney School in Cork, Irland, an der mehr als ein Dutzend Mitarbeiter des nahegelegenen Apple Campus jede Woche freiwillig arbeiten, um Kinder in Programmierung, Zeichnen, Fotografie, Musik und Videoaufnahmen zu unterrichten.

Für jede Stunde, die ein Apple-Mitarbeiter opfert oder Dollar spendet, stellt Apple noch einmal die gleichen Mittel zur Verfügung. Im Jahr 2018 summierten sich diese auf mehr als eine Viertelmillion Stunden Freiwilligenarbeit. Zudem wurden mehr als 125 Millionen US-Dollar an Organisationen auf der ganzen Welt gespendet.

Apple-Mitarbeiter verbrachten auch fast 3.000 Stunden mit dem Sortieren und Verteilen von Lebensmitteln an Bedürftige, so Apple, was die Lebensmittelbank zu einem der größten Empfänger von Apple Freiwilligenstunden in den Vereinigten Staaten macht.

Seit der Großen Rezession im Jahr 2008 ist die Zahl der Menschen, die jeden Monat von der Second Harvest Food Bank in Santa Clara und den Counties von San Mateo, zu denen die meisten des Silicon Valley gehören, versorgt werden, um 47 Prozent gestiegen - von durchschnittlich 175.000 auf 260.000. Allein im Jahr 2018 waren das fast 55 Millionen Mahlzeiten.

