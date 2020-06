Apples lang versprochene Mac Pro SSD-Kits starten - zu Mondpreisen

Für den 2019 vorgestellten neuen Mac Pro stehen ab sofort die angekündigten SSD-Upgrade-Kits im Apple Store zur Verfügung. Der Mac Pro besitzt für den austauschbaren Speicherplatz zwei Modul-Plätze. Mit den neuen SSD-Kits kann man nun einfach das Mac-Pro-Gehäuse öffnen und die vorhandenen Module austauschen. Eine reine Ergänzung ist aktuell so nicht vorgesehen, Apple verkauft immer gleich zwei neue Module im Set.

Die Preise je Kit sind hoch - aber darüber muss man sich beim Mac Pro ja nicht mehr wundern. Beim Nachrüsten legt man nun aber noch einmal deutlich mehr auf den Tisch, als wenn man den Rechner gleich mit den größtmöglichen SSD-Modulen bestellt. Bei der Erst-Konfiguration kann man sich zum Beispiel 8 TB SSD-Speicher für 3.250 Euro kaufen, das neue SSD-Upgrade-Kit kostet 3.500 Euro. Es ist sogar zu befürchten, dass die Preise noch steigen könnten - zumindest, wenn Apple dem allgemeinen Trend folgt, nach dem Speicher in der ersten Jahreshälfte 2020 schon angehoben wurde, und bis zum Jahresende weiter steigen soll.

Die neuen SSD-Kits

1 TB für 750 Euro

2 TB für 1.250 Euro

4 TB für 2.000 Euro

8 TB für 3.500 Euro

Wichtig zu wissen: Jedes angebotene SSD-Kit enthält immer gleich zwei Module. Apple schreibt dazu: „Das 1 TB SSD Kit für den Mac Pro ermöglicht dir ein Upgrade des internen SSD-Speichers in deinem Mac Pro. Das Kit enthält zwei 512 GB Module und ersetzt das Modul oder die Module in deinem System. Installation erforderlich.“ Entsprechend sind beim 2 TB SSD-Kit zwei Module mit je 1 TB enthalten und so weiter.

Da es sich um einen Kompletttausch handelt, benötigt man zudem einen zweiten Mac und die Software Apple Configurator 2. Die Lieferzeit gibt Apple derzeit mit rund 14 Tagen an, die SSD-Kits stehen demnach auch nicht zur Abholung in den Apple Stores zur Verfügung.

Alternativen zu Apples Angebot gibt es natürlich auch. Beim Upgrade-Spezialisten OWC gibt es sogar bis zu 16 TB SSDs für den Mac Pro zu bestellen. Der Preis liegt derzeit bei rund 4.500 Euro inklusive Steuern, Zoll und Versand nach Deutschland.

