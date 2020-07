Apple Store sind unverkennbar: Viel Glas, viel Holz, und wo das baulich machbar ist, stellt der Konzern seit Jahren echte Architektur-Highlights in die Einkaufsstraßen rund um den Globus. Zu den echten Ikonen der Stores gehören der Store New York 5th Avenue, Michigan Avenue in Chicago, Pudong in China, sowie der Apple Piazza Liberty in Mailand. Nun darf sich noch ein weiterer Store dazu einreihen: Apple Central World in Bangok, Thailand.

Kurz vor der geplanten Eröffnung am Freitag, 31. Juli, hat Apple jetzt tolle Fotos von dem Gebäude veröffentlicht.

Das ist Apples bisher schönster Store











Es ist erst der zweite Store, den der iPhone-Riese in Thailand eröffnet.











Apple Central World liegt in Bezirk Ratchaprasong, Bangkoks ikonischem Verkehrsknotenpunkt. Das Besondere an der Architektur von Apple Central World ist, dass dabei Glas und Holz zum Einsatz kamen, die zusammen einen warmen und lebendigen Eindruck inmitten der Betonwüste hinterlassen. Rund um das Gebäude sind Terminalia-Bäume bepflanzt und Sitzplätze angelegt worden.











Der Store selbst ist in zwei Ebenen aufgeteilt. Auf die zweite Ebene kommt man über eine Wendeltreppe, die sich um einen Holzkern windet. In diesem Stamm ist zudem ein zylindrischer Aufzug, der mit hochglanzpoliertem Edelstahl ausgekleidet ist, versteckt.











Eingänge gibt es auf zwei Ebenen. Im Obergeschoss hat man außerdem eine direkte Verbindung zum Skytrain und zum größten Einkaufszentrum der Stadt.











"Wir freuen uns, dass Besucher diesen wirklich einzigartigen Store in Ratchaprasong entdecken können", sagt Deirdre O'Brien, Senior Vice President Retail + People von Apple. "Mit unseren zukünftigen Today at Apple-Sessions und dank dem großartigen Team, das die Community mit Service und Support versorgen wird, können wir es kaum erwarten, dass unsere Kunden Apple Central World selbst erleben.“