Apple wechselt von Intel zu ARM – diesmal wirklich. Oder?

Obwohl Computer in den letzten Jahrzehnten mit einer unglaublichen Geschwindigkeit weiterentwickelt wurden, ist eine Sache geblieben: Der Prozessor ist das Herzstück eines jeden Computers. Dabei ist es dann auch egal, ob der Rechner Mac, PC oder iPhone heißt.

ARM ist eine Prozessorarchitektur, deren Abkürzung einst für „Advanced RISC Machines“ stand, was später noch wichtig wird, und ist deutlich weiter verbreitet, als den meisten Menschen geläufig sein wird.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass ARM die populärste Prozessor-Familie der Welt ist. Während es mehrere Milliarden Intel-PCs auf der Welt gibt, gehen selbst konservative Schätzungen von deutlich über 100 Milliarden ARM-Geräten aus. Angefangen bei Computern über die Apple Watch bis hin zu Haushaltsgeräten, von denen man ohnehin gerne einmal vergisst, dass auch sie inzwischen Computer sind.

Für Apple sind ARM-Chips nichts Neues. Inzwischen gehört es fast schon zum Allgemeinwissen von Apple-Fans, dass alle neuartigen Apple-Geräte, wie iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV, mit ARM-Prozessoren ausgestattet sind. Tatsächlich aber brachte Apple schon 1993, 14 Jahre vor dem iPhone, das erste eigene Gerät mit einer ARM-Recheneinheit auf den Markt: den Newton, der gewissermaßen als Großvater des iPhone gilt.

Was ist ARM?

Bei der ARM-Architektur handelt es sich um ein Mikroprozessordesign, das bereits 1983 vom britischen Unternehmen Acorn entwickelt wurde. Anders als beispielsweise Intel fertigt ARM, das seit 1990 eine Ausgründung von Acorn ist, keine eigenen Prozessoren an, sondern vertreibt Lizenzen für das Design, auf dem andere aufbauen können. Neben der Entwicklerlizenz können sogenannte „IP-Cores“, wie etwa CPU-Kerne der ARM-Cortex-A-Reihe erworben werden. Dazu hat sich unter anderem Apple entschieden und nennt die eigenen iPhone-Prozessoren deshalb etwa A12.

Blick zurück: Apples CPU-Historie

Der Wechsel von Intel zu ARM wäre als Schritt kein Novum für Apple. Bereits zweimal zuvor schlug Apple den nicht wenig riskanten Weg ein, die bestehende Prozessorarchitektur gegen eine neue zu ersetzen.

Das erste Mal fand ein solcher Wechsel im Jahr 1994 statt, als Apple sich von den Motorola-68000-Prozessoren verabschiedete und IBM als Hersteller der PowerPC-Prozessoren an Bord holte.

Das zweite Mal fand 2006 statt: Der in der Diskussion um einen möglichen Sprung auf ARM-Prozessoren immer wieder zitierte Wechsel von PowerPC zu Intel und deren x86-Prozessoren.

Höher, schneller, weiter

Im März 1994 stellte Apple den ersten Mac mit einem PowerPC-Prozessor vor, den Power Macintosh 6100. Motorolas Fehler aus Apples Sicht – und die Geschichte gibt Apple Recht – war es, zu lange an dem bestehenden und natürlich auch gut funktionierenden CISC-Modell („Complex Instruction Set Computer“) festzuhalten, während IBM mit dem PowerPC auf RISC („Reduced Instruction Set Computer“) setzte, das deutlich schnellere Prozessoren ermöglichte.

Apple begründete den Schritt damals mit drei Argumenten, die uns noch öfter begegnen werden: Man brauchte schnell Prozessoren, die nicht zu warm werden und die eine klare Roadmap für die zukünftige Entwicklung vorweisen können.

Motorola arbeitete zwar zu der Zeit bereits an eigenen RISC-Prozessoren, was für Apple aber nicht schnell genug voranging.

Apple setzte also alles auf eine Karte und musste hoffen, Softwareentwickler bei Laune halten zu können, damit diese ihre Programme auf die neue Prozessorarchitektur anpassen würden. Außerdem musste Apple darauf vertrauen, dass die (potenziellen) Kunden die Vorteile der neuen Mac-Generation erkennen und entsprechend neue Computer kaufen würden.

Als zusätzlichen Anreiz schuf Apple den „Classic Mode“, der es erlaubte, (einige) ältere Programme auch auf den neuen Macs auszuführen. Ebenfalls ein Motiv, das uns erneut begegnen wird.

Steve Jobs war zu der Zeit übrigens nicht Teil der Operation. Er war Jahre zuvor bei Apple rausgeflogen und konnte diesen Wechsel nur von den Zuschauerrängen aus verfolgen.

Während PowerPC-Prozessoren lange die Nase auch im Vergleich mit Intel deutlich vorn hatte, war dieser Vorsprung schon nicht mehr so deutlich, als Steve Jobs 1997 zu Apple zurückkam. Für Apple liefen die 1990er-Jahre nicht gut und man stand mindestens einmal nur sehr kurz vor der Insolvenz; man hatte also andere, akutere Sorgen.

Der Wechsel zu Intel

Gleichwohl wusste man bei Apple natürlich, dass man mit den PowerPC-Prozessoren zunehmend ins Hintertreffen geraten würde. Dennoch dauerte es bis zum 6. Juni 2005, dass Steve Jobs den Wechsel von PowerPC- zu Intel-Prozessoren verkündete.

In einem viel beachteten Auftritt begründete Jobs den Schritt damit, dass man die besten Computer für die eigene Kundschaft bauen wolle. Vor zwei Jahren habe Apple von dieser Bühne aus einen Power Macintosh G5 mit 3-GHz-Prozessor versprochen und dieses Versprechen nicht halten können. „Ich glaube viele von euch hätten auch gerne einen G5 in ihrem PowerBook und wir konnten das bislang nicht liefern“, so Jobs weiter.

Der wichtigste Grund für den anstehenden Wechsel sei aber ein anderer: „[…] obwohl wir jetzt großartige Produkte haben und obwohl wir einige großartige Produkte geplant haben … wenn wir vorausschauen, können wir uns einige fantastische Produkte vorstellen, die wir für euch bauen wollen, aber wir wissen nicht, wie wir das mit den kommenden [PowerPC-Prozessoren] machen sollen.“

Wenn man sich Intel anschaue, dann hätten sie großartige Leistungswerte, aber eine andere Sache wäre ebenso wichtig: die Leistungsaufnahme. Die Frage, die man sich stelle, sei: Wie viel [Rechen-]Leistung bekommt man für jedes Watt? Wenn man sich die Roadmap für PowerPC anschaue, käme man auf einen Wert von 15, Intel aber verspräche 70 und damit wäre klar, was zu tun sei.

Eine Erklärung, die fast wortgleich auch Anwendung auf den Wechsel von Motorolas 68000er-Chips zur PowerPC-Plattform hätte finden können.

Was den Wechsel zu Intel noch mehr wie eine Erfolgsstory aussehen lässt, ist die Geschwindigkeit, mit der der Wechsel vollzogen wurde. Im Juni 2005 kündigte Steve Jobs an, dass man ein Jahr brauchen würde, um die ersten Intel-Macs zu präsentieren. Stattdessen war es schon auf der MacWorld Expo im Januar 2006 so weit – nach der Hälfte der Zeit.

Geschichte wiederholt sich

Sprichwörtlich sehenden Auges läuft Intel seit Jahren in genau das gleiche Problem, das Apple zuvor zum Wechsel zu Intel und davor zum Wechsel zu PowerPC bewog.

In der jüngsten Vergangenheit hatte Intel mit mehreren Problemen in der Fertigung und daraus resultierenden Verzögerungen zu kämpfen und konnte nicht die Prozessoren liefern, die Apple erwartet hatte.

Freilich äußert sich Apple nur selten über Partner, vor allem mit negativen Kommentaren, aber es ist ein offenes Geheimnis, wie unzufrieden man in Apples Hauptquartier in Cupertino mit Intel ist. Die vermeintliche Trägheit oder Unfähigkeit Intels hat zu Verzögerungen bei Apple geführt und mutmaßlich viele Verkäufe gekostet. Und selbst wenn alles gut liefe, dürft es Apple ein gewaltiger Dorn im Auge sein, von einer anderen Firma abhängig zu sein.

Technische Vorteile von ARM-Prozessoren

Ein für Apple besonders spürbares Problem aktueller Intel-Prozessoren ist die vergleichsweise hohe Leistungsaufnahme im Verhältnis zur Rechenleistung. (Ja, genau, das hatten wir doch gerade erst!) ARM-Prozessoren hingegen sind geradezu berühmt dafür, einfach gesagt, aus wenig Strom viel Leistung zu holen. Das macht sich Apple bereits seit Jahre bei iPhone und Co. zunutze. Außerdem profitiert man davon, mit ARM nicht an Standardkomponenten gebunden zu sein, sondern eigene Ideen umsetzen und Komponenten ergänzen zu können, praktisch eigene Chips designen zu können.

Der Wechsel zu ARM bescherte Apple mehrere Optionen für die unmittelbare Zukunft vor allem mobiler Macs. So könnte man MacBooks anbieten, die bei gleicher Leistung eine deutlich höhere Akkulaufzeit aufweisen. Oder eben welche, die bei gleicher Akkulaufzeit deutlich leistungsstärker wären. Oder man belässt es bei der aktuellen Akkulaufzeit, macht nur moderate Sprünge in der Leistung und schafft es dafür, die MacBooks dünner und damit leichter werden zu lassen.

Kontrolle ist der Schlüssel

Apple profitiert gleich an mehreren Stellen davon, dass man Technik und Software aus einer Hand anbietet, was man ganz besonders bei iPhone, iPad und Co. merkt. Deshalb wäre es für Apple nur logisch, auch bei den Macs so viel Technik wie möglich, selbst in der Hand zu haben, wenn man das Risiko schon nicht, wie etwa bei Displays, auf mehrere Zulieferer streuen kann.

Auch wahr ist, dass so natürlich mehr vom Verkaufserlös der Macs direkt bei Apple hingenbliebe, man also – kleiner Scherz – die Preise senken könnte; oder eben die Gewinnspanne erhöhen.

Mehr noch als bei den vorgenannten Umstiegen von Motorola 68000 zu PowerPC und von dort zu Intel, fände sich die Motivation für einen Wechsel zu ARM sowohl im Technischen wie auch im Wirtschaftlichen begründet.

Wie könnte der Umstieg auf ARM aussehen?

Eigentlich müssen wir uns nur noch einmal die WWDC von 2005 anschauen. Dort hat Steve Jobs nicht nur die Gründe für den Wechsel zu Intel dargelegt, sondern auch aufgezeigt, wie die Timeline für diesen Wechsel aussehen würde. Tim Cook muss sich also eigentlich nur den Jobs-Text von damals transkribieren (lassen) und an den passenden Stellen „PowerPC“ durch „Intel“ und „Intel“ durch „ARM“ ersetzen. Voilà!

Apple hat bereits zweimal gezeigt, dass man weiß, was man tut, wenn man die wichtigste Komponente des Macs austauscht, und es wäre keine Schande, es der Cantina-Band gleichzutun und einfach denselben Song noch einmal zu spielen:

1. Ankündigen, dass der Wechsel stattfindet und einen Zeitrahmen vorgeben.

2. Produkte sukzessive umstellen.

3. Im Idealfall Entwickler (ggf. zunächst nur der großen Entwicklerfirmen) vorab mit Geräten mit ARM-Prozessor auf denen macOS läuft, versorgen.

4. Wenn nötig einen Emulator für ältere Anwendungen anbieten, der direkt in das neue macOS integriert ist.

Die ersten Macs, die in den Genuss der neuen ARM-Prozessoren kämen, wären sicherlich die Laptops. Sie würden am meisten und ehesten von den ARM-Vorzügen profitieren. Außerdem sind Apples iPad-Prozessoren schon jetzt teils deutlich flotter unterwegs als die Intel-Chips in den MacBooks. Rein hardwaretechnisch lauern hier also keine faulen Kompromisse.

Etwas anders sieht es beim iMac, vor allem dem iMac Pro und dem Mac Pro aus. (Der Mac mini ist leistungstechnisch etwa en Par mit dem MacBook Pro.) Käufer besonders der beiden letztgenannten Geräte sind in aller Regel auf hohe Leistungswerte aus. So sehr, dass es (fast) egal wird, wie viel Strom dafür benötigt wird, also wie schlecht das Verhältnis von Leistungsaufnahme zu Rechenleistung ist.

Derartige Prozessoren haben wir von Apple noch nicht gesehen und es wäre durch aus möglich, dass Apple hier noch für eine weitere Gerätegeneration auf Intel setzt.

Was bedeutet das für macOS und Apps?

Für Apple wäre das natürlich ärgerlich, bedeutete es doch, dass man macOS noch deutlich länger als man sich wohl wünscht für zwei Plattformen optimieren müsste. Und letztlich gilt das auch für die Softwareentwickler, die in der Übergangsphase auch herzlich wenig Spaß daran finden werden, ihre Apps auf Intel- und ARM-Macs entwickeln, testen und warten zu müssen.

Zumindest für Apples eigenen Software-Teams dürfte der Umstieg auf ARM aber keine Überraschung darstellen. Schon beim Wechsel von PowerPC zu Intel hatte Jobs erklärt, dass das Mac-Betriebssystem ein „geheimes Doppelleben“ geführt hätte und man schon mehrere Versionen sowohl für PowerPC als auch für Intel optimiert habe. Eine von vielen Chancen, die sich für Tim Cook bei diesem Thema für ein freundliches Nicken in Richtung Steve Jobs anbieten.

Während Apple den Umstieg auf Seiten der Hardware schnell vollziehen wird – es würde uns wundern, wenn über 2022 hinaus noch irgendein neuer Intel-Mac verkauft würde – ist es fraglich, wie schnell man sich in Sachen Software wird von dem Intel-Ballast befreien können. Schließlich verkauft Apple aktuell jedes Jahr Millionen davon und Apple lebt nicht nur ein gutes Stück weit von dem Ruf, dass die Hardware lange durchhält, sondern auch dass Apple-Produkte lange mit Software-Updates versorgt werden.

Spannend ist daher die Frage, ob Apple dieses Mal auch einen „umgekehrten“ Emulator anbieten wird. Also nicht nur die Möglichkeit, für Intel-Prozessoren optimierte Software auf ARM-Macs laufen lassen zu können, sondern auch neuere ARM-optimierte Software auf älteren Intel-Macs einsetzen zu können. Wobei man damit unter Umständen Gefahr liefe, falsche Anreize für Entwickler zu setzen.

Auch Catalyst, Apples Lösung, um iPhone- und iPad-Apps möglichst einfach auf den Mac zu überführen, scheint dabei keine große Hilfe zu sein. Bislang sehen wir noch sehr wenige Catalyst-Apps und selbst die über diese Brücke umgesetzten Anwendungen von Apple selbst sind weit entfernt von höchsten Qualitätsansprüchen.

Was ist mit Windows (auf dem Mac)?

Eine Frage, die gar nicht so abwegig ist, wie sie vielleicht zunächst klingt! Auf vielen Macs läuft Windows via Bootcamp, manchmal sogar als einziges Betriebssystem. So gibt es etwa viele Arztpraxen, die einen hübschen Rechner an der Rezeption und in den Behandlungsräumen haben möchten, aber auf Windows-Software angewiesen sind. Auch Mac-Käufer, die auf ihrem Computer spielen möchten, haben oft gar keine andere Wahl, als Windows parallel zu installieren. (Wobei man darüber streiten kann, ob ein Mac überhaupt die richtige Wahl für Spieler ist …)

Macs jedenfalls nutzen aktuell die gleiche Prozessorarchitektur wie Windows-PCs, weshalb Windows – die richtigen Hardwaretreiber vorausgesetzt – ohne Einschränkungen auf Mac lauffähig ist. Die Rettung könnte sein, dass Microsoft auch schon länger mit ARM-Prozessoren experimentiert, aber gerade auch mit dem zweiten Anlauf zu scheitern droht. Außerdem ARM eben nicht gleich ARM und es ist nicht gesagt, dass Microsoft es hinbekommt (oder mit vertretbarem Aufwand erreichen kann), dass Windows auf Apple-Prozessoren lauffähig wird.

Und selbst wenn das keine Hürde wäre: Entwickler von Software von Windows scheinen alles andere als begeistert von Microsofts ARM-Bemühungen zu sein, sodass es nach wie vor nur recht wenig direkt auf dieser Plattform verfügbare Anwendungen gibt. So wenig, dass Microsoft jetzt, im Nachgang an einem Emulator arbeitet, der für Intel-Prozessoren kompilierte Programme auf Windows-PCs mit ARM-Prozessor bringen soll.

Ein Aspekt, bei dem Microsoft sich wirklich einmal hätte anschauen können, was Apple 2005 und in den folgenden Jahren gemacht hat.

Kann ich jetzt noch einen Mac kaufen?

Seit es „ernster“ wird mit den Gerüchten um den Wechsel von Intel auf ARM erreicht uns immer wieder die Frage, ob man dann jetzt überhaupt noch einen Mac kaufen könne. Würde es sich nicht vielmehr lohnen, zu warten?

Die kurze Antwort ist: Ja, es lohnt sich, zu warten. Aber das ist praktisch immer die Antwort. Es wird immer einen besseren Mac in nicht allzu weit entfernter Zukunft geben. Je länger man wartet, desto mehr bekommt man für sein Geld.

Und wenn man lange genug wartet, kauft man vielleicht zum richtigen Zeitpunkt, also, wenn der Sprung von Generation zu Generation überproportional groß ist. Dann aber steht man vor der nächsten Frage: Möchte man sich wirklich einen Mac der ersten Generation mit vollkommen neuer Prozessor-Architektur kaufen? Ist der nicht vielleicht viel fehleranfälliger?

Die richtige Frage ist also eher: Genügt ein Mac aus dem aktuellen Portfolio den Anforderungen, die ich heute und (vermutlich) in den nächsten drei Jahren haben werde?

In einem zweiten Schritt kann man sich dann anschauen, wie lang es her ist, dass Apple das Wunschgerät zuletzt erneuert hat und sich zum Beispiel auf maclife.de informieren, wie bald wohl die nächste Generation ansteht. Wenn dann die Wartezeit auf die nächste Generation kurz genug ist, lohnt es sich definitiv zu warten.

Den Mac-Kauf wegen eines anstehenden Wechsels der Prozessor-Architektur um ein halbes, ein ganzes Jahr oder gar noch länger zu vertagen, halten wir indes nicht für sinnvoll.

Es ist sogar sehr gut möglich, dass Apple den Wechsel von Intel zu ARM verkündet und noch während derselben Veranstaltung einen neuen Intel-iMac präsentiert.

Fazit

Der Wechsel von Intel zu ARM als Prozessor-Architektur für die Macs ist ein logischer und vielleicht sogar schon überfälliger Schritt. Apple seit 2007 sehr gute Erfahrungen mit ARM-Prozessoren gemacht und produziert schon jetzt teilweise leistungsstärkere und dabei energieeffizientere Prozessoren als Intel es aktuell vermag.

Außerdem hat Apple bereits zweimal bewiesen, dass man einen guten Plan für solche Umstellungen hat. Etwaige Katastrophen und Debakel stehen also nicht zu befürchten.

Bei der sich seit Wochen immer weiter verdichtenden Gerüchtelage würde es uns schon sehr überraschen, wenn Apple diesmal nicht wirklich so weit ist und eine neue Ära für den Mac ankündigt.