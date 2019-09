20.09.2019 - 11:03 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Eine der ersten Kundinnen der neuen Apple Watch Series 5 (Bild: Apple)

Mit der Markteinführung der Apple Watch Series 5 bietet Apple in seinen Apple-Store-Niederlassungen einen neuen Service für Smartwatch-Käufer. Das Angebot nennt sich Apple Watch Studio und bietet die Möglichkeit, eine persönliche Kombination aus Gehäuse und Armband zu wählen. Denn mit der Apple Watch gewinnt Apple Marktanteile. Drei von vier Apple-Watch-Käufern kaufen ihre erste Smartwatch bei Apple.

Mit der Apple Watch baut Apple seine Marktanteile aus. Zu 75 Prozent wird Apple Watch von Kunden gekauft, die zuvor keine Apple Watch besessen haben. Im Gegensatz zum iPhone, das zum größten Teil im Upgrade und mit Trade-In – sprich: unter Rückgabe eines älteren iPhone – verkauft wird, erreicht Apple mit der Apple Watch quasi Neukunden, denn ein iPhone bleibt ja eine Voraussetzung für den Einsatz der Apple Watch.

Beginnend mit Apple Watch Series 5 bietet Apple in seinen Apple-Store-Niederlassungen daher einen neuen Service an. Im so genannten Apple Watch Studio dürfen Kunden jede Apple Watch mit allen passenden Armbändern kombinieren, anprobieren, ausprobieren und in ihrer persönlichen Kombination aus Gehäuse und Armband dann auch kaufen und mit nach Hause nehmen. Apple Watch Studio gibt es auch online auf apple.com. Dort kann man sich eine Apple Watch Series 5 zusammenstellen.

Technisch erzeugt Series 5 mit seinem Always-On Retina Display nicht zwingend einen Upgrade-Wunsch bei Besitzern der Series 4, die – mit Ausnahme von Kompass und eben dem neuen stets aktivem Bildschirm – bei watchOS 6 alle neuen Funktionen und Features nutzen können. Anders sieht es aus der Neukunden-Perspektive aus: Diese haben die Wahl der neuen Series 5 beginnend bei 449 Euro beziehungsweise 479 Euro und der Apple Watch Series 3, die ab 229 oder 259 Euro erhältlich ist.

Gerade die Series 3 dürfte anderen Smartwatch-Fitness-Trackern-Anbietern das Leben schwer machen.

