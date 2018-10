13.10.2018 - 15:11 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



13.10.2018 - 15:11 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wenn Sie kürzlich ein Sport Loop Band für Ihre Apple Watch gekauft haben und nicht gerade ein altes Modell erwischt haben, dann ist das Uhrarmband kürzer als bisherige, gewebte Loop-Bänder, denn Apple hat die Länge still und heimlich gekürzt.

hat entdeckt, dass Apple bei den Sport-Loop-Uhrarmbändern für die Apple Watch eine Änderung vorgenommen, die bisher überhaupt nicht publik gemacht wurde. Die Uhrenarmbänder sind plötzlich kürzer geworden.

"Ich habe diese Woche eine neue Apple Watch Serie 4 erhalten und das mitgelieferte Armband ist kürzer als die anderen Armbänder, die ich in den letzten Jahren von Apple gekauft habe", schrieb der iCulture-Leser. "Ich habe mit Apple gesprochen, aber sie haben nicht darauf hingewiesen, dass die Bänder kürzer geworden sind."

Das Sport Loop vom Oktober 2017 ist 26 cm lang und die aktuellen Bänder sind 23 bis 24 cm lang. Der Preis hat sich jedoch nicht geändert.

Die Angaben der Handgelenksgröße hat Apple auf den Packungen nicht geändert. Sie beträgt 145-220 mm für die alten und neuen Modelle - bezogen auf die große Apple Watch. Wenn sich die Länge trotzdem geändert hat, kann dies bei Menschen mit großen Handgelenken zu Problemen führen. Für diese Zielgruppe bietet Apple ein spezielles Large-Band an. Das Sport Loop gibt ist für Handgelenke von 170 bis 245 mm. Allerdings nur in Schwarz. Der Preis ist identisch zu den kürzeren Modellen. Beim Fluorelastomer-Sportband gibt es das extra große XL-Modell ebenfalls nur in Schwarz.

Der Grund für Apples Entscheidung, das Band kürzer zu machen und die großen Bänder nur in Schwarz anzubieten, ist unklar.

