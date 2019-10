Apple Watch soll ab 2020 nicht bei Quanta produziert werden

Die Apple Watch ist mittlerweile in der fünften Generation erhältlich und wird schon seit 2015 vornehmlich von Quanta Computer für Apple produziert. Wie aktuell berichtet wird, soll das chinesische Unternehmen ab kommenden Jahr nicht mehr für die Produktion der Apple Watch zur Verfügung stehen. Als Grund nennt die DigiTimes, dass man um den Gewinn besorgt sei und daher ab einem gewissen Punkt in 2020 die Apple Watch nicht mehr zusammenbauen wird.

Der Bericht macht dabei aber noch nicht Schluss. Das Unternehmen soll zudem erwägen, die Fertigungsstätte in Chanshu (China) zu verkaufen. Diese ist speziell für die Fertigung von Wearables ausgelegt. Ob ein Besitzerwechsel hilft, bleibt abzuwarten. Apple sorgte jedoch schon vor und nahm Compal Electronics als zweiten Hersteller für die Apple Watch an Bord, sodass zumindest der Fortgang der Produktion gesichert ist. Sollte Apple keinen neuen Partner finden, könnte sich dies vielleicht bei der Apple Watch Series 6 auf die anfänglichen Lieferzeiten auswirken. In vergangenen und in diesem Jahr hatte Apple dies relativ gut im Griff, da man auf zwei Zulieferer zurückgreifen konnte.

