Apple Watch 7: Hält Apple neue exklusive Zifferblätter bereit?

Apple wird die Apple Watch in diesem Jahr einem gründlichen Redesign unterziehen. Anstatt der gewohnten abgerundeten Seiten sollen diese kantiger werden – wie beim iPhone 12, iPad Pro oder dem neuen iMac. Die Änderung erlaubt Apple eine praktische Anpassung der Bildschirmgröße. Laut letzten Gerüchten sollen die Modelle mehr Displayfläche bieten als bisher. Dadurch finden nicht nur mehr Inhalte Platz auf dem kleinen Display, sondern laut Bloombergs Mark Gurman soll es noch eine weitere Änderung geben.

Das Display der Apple Watch wächst weiter

Nachdem Apple mit der Series 4 die Größen von 38/42 mm auf 40/44 mm anhob, sollen sie in der kommende Generation auf 41 mm und 45 mm anwachsen. Wie Gurman ausführt soll der gewonnene Platz natürlich auch genutzt werden, sodass Apple „einige neue Zifferblätter“ für die größeren Displays plant und einige vorhandene Übersichten anpassen will. Laut dem gut informierten Reporter soll beispielsweise das Zifferblatt „Infograph Modular“ ein Update erhalten, sodass vielleicht noch mehr Komplikationen auf das Display passen.

Es ist wie schon in der Vergangenheit davon auszugehen, dass Apple die neuen Zifferblätter nur für die neuen Modelle bereitstellt, während Besitzer:innen alter Modelle wohl darauf verzichten müssen. Auch wenn dies zunächst für einige Nutzer:innen tragisch klingen mag, wird es mit watchOS 8 in wenigen Wochen jedoch einige neue Zifferblätter für alle Apple-Watch-Modelle geben. Ein Termin steht jedoch noch nicht fest. Dies gilt auch für Apples Herbst-Event, das traditionell in der ersten Septemberhälfte stattfindet und seit einigen Jahren auch neue Generationen der Apple Watch mitbringt.

Bietet Apple schon ausreichend Auswahl an Zifferblättern an oder würdet ihr gerne weitere Variationen sehen wollen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

