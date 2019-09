23.09.2019 - 10:59 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Sturzerkennung in Apple Watch Series 4 (Bild: Apple)

Diese Uhr rettete wahrscheinlich sein Leben. (Bild: Gabe Burdett / Facebook) 1 /2

Die automatische Sturzerkennung der Apple Watch rettete einem Mountain-Bike-Fahrer im US-Staat Washington wahrscheinlich das Leben. Bei Facebook erzählt sein Sohn die dramatische Geschichte seiner Rettung. Demnach waren Vater und Sohn zum Fahrrad-Fahren verabredet, doch der Vater verunglückte, bevor der Sohn den Treffpunkt erreicht hat. Er erhielt eine Nachricht von der Uhr seines Vaters mit den Standortangaben.

Bei Facebook rät Gabe Burdett zur Aktivierung der Sturzerkennung auf der Apple Watch, denn diese Funktion der Apple Watch Series 4 rettete seinem Vater wahrscheinlich das Leben. Sie waren am Sonntag vor einer Woche (15.9) zum Mountain-Bike-Fahren im Riverside State Park im US-Bundesstaat Washington verabredet.

Doch bevor sich Vater und Sohn am vereinbarten Treffpunkt einfanden, war der Vater bereits mit seinem Fahrrad verunglückt und der Notruf verständigt. Der Sohn erhielt eine automatisch abgesetzte Nachricht von der Uhr seines Vaters mit den Standortangaben. Zu diesem Zeitpunkt waren Rettungsdienst und Feuerwehr bereits unterwegs zu seinem Vater, der in weniger als einer halben Stunde nach dem Sturz in ein Krankenhaus verbracht werden konnte.

Er hatte sich mit dem Rad überschlagen und beim Sturz auf den Kopf das Bewusstsein verloren. Erst im Rettungswagen kam er wieder zu sich. Dank des automatischen Notrufs seiner Apple Watch konnte Bob Burdett schnell gefunden und medizinisch versorgt werden. Bei Facebook sind zudem Bilder seiner Kopfverletzungen zu sehen.

Die Sturzerkennung verwendet einen Beschleunigungssensor und einen Gyrosensor sowie spezielle Algorithmen, um zu erkennen, wann schwere Stürze des Apple Watch-Trägers auftreten. Durch die Analyse der Bewegungsbahn des Handgelenks und der Aufprallbeschleunigung sendet Apple Watch dem Benutzer nach einem Sturz eine Warnung, die er ablehnen oder zum Einleiten eines Anrufs bei Rettungsdiensten verwenden kann. Wenn Apple Watch 60 Sekunden lang nach der Benachrichtigung keine Bewegung feststellt, wird automatisch ein Rettungsdienst angerufen und eine Nachricht mit dem Standort an die Notfallkontakte gesendet.

