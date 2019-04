10.04.2019 - 10:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Apple bereitet gerade wieder die nächste Herausforderung zum internationalen Earth Day vor. Dieser findet am 22. April statt und Apple-Watch-Nutzer dürfen sich an diesem Tag über eine besondere Aufgabe freuen, die einmal mehr ein neues Abzeichen mit sich bringt. Daneben bewirbt Apple in einem neuen Video die bunte Vielfalt der Armbänder und geht dabei unter anderem auf die unterschiedlichen Materialen ein.

Earth Day 2019: Eine neue Herausforderung

Apple-Watch-Nutzer kennen sicher die verschiedenen Ziele, die Apple in der Aktivitäts-App gesetzt hat. Dazu zählen sowohl Herausforderungen, die das (mehrfache) Schließen der Ringe betrifft, als auch Monats-Aufgaben. Daneben stellt Apple regelmäßig auch besondere Herausforderungen bereit wie beispielsweise zum Earth Day. Schon in den letzten beiden Jahren verlangte Apple für die Auszeichnung, dass Sie an dem Tag ein 30-minütiges Workout (oder länger) absolvieren. Auch 2019 fordert man Sie zu einem solchen Training heraus. Jedoch muss dieses am 22. April erfolgen, damit es gewertet wird und Sie die Auszeichnung sowie einen neuen iMessage-Sticker erhalten.

Armbänder: Ein große Auswahl

Daneben hat Apple ein neues Video veröffentlicht, dass die Individualität der Apple Watch in den Fokus rückt. Vor allem geht es in dem kurzen Spot um die Armbänder, die in unterschiedlichsten Variationen, Materialien und Farben verfügbar sind. Darin sehen Sie Sportarmbänder, Nike Sportarmbänder, das Sport Loop, das Nike Sport Loop, das moderne Lederarmband sowie die verschiedenen Edelstahlarmbänder. In Apple-typischer Manier wird der Spot minimalistisch gehalten und wird von

