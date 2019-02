21.02.2019 - 10:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



21.02.2019 - 10:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Für die Apple Watch hat Apple vor einiger Zeit die Fitness- und Gesundheitsnische gefunden und baut die Funktionen kontinuierlich aus. Schrittzähler, Pulsmesser, Workouthilfe, Elektrokardiogramm und Herzmonitor – die smarte Uhr vereint viele Eigenschaften. Neben einem Blutzuckermesser wird zukünftig auch ein Blutdruckmesser erwartet. Letzteren hat nun Samsung schon in der neuen Galaxy Active integriert.

Etwa eineinhalb Jahre spekulieren Experten schon, dass Apple neue Fitness- und Gesundheitsfunktionen in die Apple Watch einführen werden. Im letzten Jahr fügte die Apple Watch Series 4 beispielsweise ein Elektrokardiogramm hinzu, während watchOS 5 auf Herzleiden wie Herzrhythmusstörungen oder Vorhofflimmern hinweisen kann. Doch den Blutdruck messen, kann die smarte Uhr noch nicht. Allerdings könnte diese Funktion vielleicht in der Series 5 eingeführt werden, da Samsung mit der Galaxy Active eine Smartwatch veröffentlichen wird, die bereits über das Feature verfügt.

Das Feature wird nachgereicht – auch in Deutschland

Derzeit gab Samsung nur wenige Informationen zur Blutdruckmessung preis. Das Feature soll jedoch im nächsten Monat gemeinsam mit der Forschungs-App „My BP Lab“ in fünf Ländern eingeführt werden. Dazu gehören die USA, Großbritannien, Kanada, Singapur, Australien und Deutschland. Die App und die Funktion entwickelt Samsung gemeinsamt mit der University of California in San Francisco.

Allerdings gibt es einen Haken – zumindest bei der Version für das Smartphone. Laut offizieller Mitteilung wird einmalig ein externes Blutdruckmessgerät benötigt, um den Sensor zu kalibrieren. Ohne die Kalibrierung kann der Blutdruck nicht gemessen werden, sondern lediglich Veränderungen. Inwieweit die Kalibrierung auf die Galaxy Active zutrifft, ist derzeit noch ungewiss. Allerdings zeigt dies auch, dass Samsungs Technologie noch nicht ganz ausgereift ist. Ähnlich wird es wohl auch Apple ergehen, die das Feature wohl genau aus diesem Grund noch nicht eingeführt haben.

Anzeige