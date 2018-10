12.10.2018 - 21:18 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



12.10.2018 - 21:18 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Steve Troughton-Smith)

Apple hat bisher bei watchOS Entwicklern keine Möglichkeit gegeben, eigene Zifferblätter für die Smartwatch Apple Watch zu bauen. Nutzer müssen sich mit dem zufrieden geben, was Apple anbietet. Nun hat ein Entwickler einen Workaround gefunden.

Der iOS- und watchOS-Entwickler Steve Troughton-Smith hat einen Weg gefunden, wie man als Programmierer eigene Watchfaces für die Apple Watch bauen kann. Auf Twitter wurden in dieser Woche von ihm einige Beispiele gezeigt, mit denen er demonstrieren will, was möglich ist und was bisher nicht auf diesem Weg realisierbar ist.

Die Prototypen entstanden mit Hilfe von Apples SpriteKit für watchOS. Dieses Funktionspaket ist dafür gedacht, Animationen auf der Smartwatch zu rendern. Damit erstellte Troughton-Smith testweise ein paar Zifferblätter.

Bei den Zifferblättern handelt es sich allerdings nicht um solche, die in Apples durchscrollbarer Galerie und auf der Apple Watch Companion-App verwaltet werden können. Vielmehr handelt es sich um kleine Apps. Unserer Meinung nach tut das aber kaum etwas zur Sache. Der Nutzer startet einfach eine Zifferblatt-App und geht nicht in den Watchfaces-Katalog. Zudem muss der Anwender in den Systemeinstellungen auswählen, das anstelle eines Zifferblatts die letzte App angezeigt wird.

Damit das Wissen nicht geheim bleibt wurden die Beispiel-Zifferblätter und der Quellcode auf GitHub veröffentlicht. Damit sollten andere Entwickler in der Lage sein, selbst kreativ tätig zu werden. Das haben mittlerweile auch einige Interessierte zum Anlass genommen, in diesen Bereich einzusteigen.

Wie man die Apps mit den Zifferblättern allerdings in den App Store von Apple bringen sollte, ist derzeit nicht bekannt. In den allgemeinen Regeln für das Einreichen von Apps für die Uhr steht, dass Apps nicht nur aus einer Ziffernplatt-Funktion bestehen dürfen. Allerdings ist es aktuell schon und auch in Zukunft möglich, per Sideloading über Xcode die Apps direkt vom Mac auf die Uhr zu spielen. Dazu ist allerdings eine kostenpflichtige Entwicklerlizenz erforderlich.

