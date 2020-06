Apple Watch durch Netzbetreiberupdate lahmgelegt – Kunden dieser Provider sind betroffen

Apple hat mit den jüngsten Aktualisierungen alternative eSIM-Anbieter in Deutschland ausgesperrt. Damit funktioniert die Apple Watch derzeit nur noch mit Verträgen von O2, Vodafone und Telekom, und nur, wenn ihr dort auch euer iPhone im gleichen Netz laufen habt. Diese Vorgabe ist an sich nicht neu, bisher konnte man aber dennoch auch zum Beispiel eine eSIM von Drillisch einsetzen.

Im Apple Sprachgebrauch heißt diese Einschränkung „unterstützte Anbieter“. Der Support schreibt dazu: „Vergewissere dich, dass du über einen qualifizierten Mobilfunktarif bei einem unterstützten Anbieter verfügst“. Zu den unterstützen Anbietern gehören nur die drei Netzbetreiber und keine weiteren Alternativen.

Auf Nachfrage teilte uns der Drillisch-Ableger WinSIM mit, dass sie von der Änderung betroffen sind. Bisher war es so, das man mit einer WinSIM-eSIM problemlos seine Apple Watch betreiben konnte. Das galt auch für weitere Angebote von Drillisch, wie sim.de oder handyvertrag.de. Drillisch nutzt das O2-Netz, ist aber selbst nur Mobilfunkanbieter und nicht Netzbetreiber. Drillisch ist auch nicht als Apple-Partner lizensiert.

Schlupfloch für die Apple Watch geschlossen

Dann gab es zunächst eine Änderung im Aktivierungsverfahren der eSIM, wodurch Neukunden „ausgesperrt“ wurden. Im Anschluss folgte ein Netzbetreiberupdate - nun funktionieren auch bereits aktivierte eSIMs in der Apple Watch nicht mehr. Apple hat nun also ein Hintertürchen geschlossen. Ob das auf Dauer so bleibt ist ungewiss.

Da jetzt die Watch keine Mobilfunkverbindung mehr aufbauen kann, ist das ganze überaus ärgerlich. Drillisch hat uns aber versichert, dass ihre Kunden mit MultiCards jetzt nicht an einem Vertrag gebunden sind, sondern die Karten jederzeit deaktivieren oder tauschen können. Betroffene sollten sich mit dem Kunden-Support in Verbindung setzen und mitteilen, dass sie ihre eSIM in einer Apple Watch verwendet hatten.

Betroffen sind von den Änderungen theoretisch alle Mobilfunkanbieter, die eine eSIM anbieten und nicht zu den lizensierten Apple-Partner gehören; also unter anderem 1&1, Blau, Drillisch, Truphone oder simquadrat. Seid ihr von den Änderungen betroffen und wenn ja, wie findet ihr die Änderungen durch Apple?

