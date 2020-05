Apple Watch: So sehen die neue Pride-Armbänder & Zifferblätter 2020 aus

Dieses Jahr feiert Apple die LGBTQ-Bewegung gleich mit zwei farbenfrohen Armbändern. Neben einem Sportarmband in den bekannten Regenbogenfarben, ist dieses Jahr auch eine Nike-Variante mit der für dieses Armband üblichen Lochung im Programm. Das Band an sich ist weiß, während die Löcher verschiedenfarbig vom eigentlichen Armband abgesetzt sind und so das bekannte Rainbow-Motiv der LGBT-Bewegung aufnehmen.

Apples LGBTQ-Engagement „Apple und Nike sind stolz darauf, die LGBTQ-Organisationen bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die weltweit wichtige Fürsprachearbeit leisten und beim Aufbau von Communities helfen. Darunter sind Organisationen wie GLSEN, PFLAG, The Trevor Project, Gender Spectrum, The National Center for Transgender Equality oder ILGA World, die mehr als 1.500 Mitgliedsorganisationen in über 150 Ländern und Regionen vereinen.“

Die beiden neuen Apple-Watch-Armbänder mit Pride-Motiv sind ab dem 18.5.2020 online direkt bei Apple und in den Apple Stores erhältlich. Preise gab Apple nicht an, vermutlich werden aber die üblichen 49 Euro für die LGBTQ-Varianten des Sport- und Nike-Sport-Armbands fällig. Der Erfahrung nach sind die Pride-Bänder schnell vergriffen – wenn du eines der auch als Sammlerstücke gehandelten Armbänder dein eigen nennen willst, solltest du schnell zuschlagen. Passend zu den neuen Armbändern werden mit watchOS 6.2.5 neue Pride-Zifferblätter verfügbar sein. watchOS 6.2.5 soll in Kürze erscheinen.