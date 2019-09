Seit einigen Jahren ist die Website Patently Apple auf US-Patente des iPhone-Herstellers spezialisiert und bringt dabei immer wieder interessante Entwicklungen ans Licht. Aktuell entdeckte die Publikation gleich ein Patent-Trio zur Apple Watch.

Den Anfang macht dabei ein Armband, welches einen weiteren biometrischen Sensor enthält. Gemeinsam mit einem Sensor in der Apple Watch selbst soll es Hauttexturen sowie die Armbehaarung am Handgelenk erkennen und dem Nutzer richtig zuordnen. Dadurch soll ein zusätzlicher Schutz entstehen. Die Authentifizierung ist dabei etwa mit Face ID am iPhone und iPad Pro zu vergleichen und macht damit eine Code-Entsperrung nach dem Anlegen unnötig.

Erinnern Sie sich noch an die Szene aus Zurück in die Zukunft II als Marty die selbst schnürrenden Nike-Schuhe anzog? Was damals noch Zukunftsmusik war, lässt heute vereinzelt erwerben. Apple arbeitet an einer ähnlichen Technologie, die allerdings die Apple Watch betrifft. Das Unternehmen reichte im vergangenen Jahr ein Patent für ein Armband ein, das sich regelmäßig nachstrafft. Dies erhöht den Komfort und die Funktion des Pulsmessers, der auf einen festen Sitz am Handgelenk angewiesen ist.

In many cases, conventional watch bands may catch, pinch, or pull a user’s hair or skin during use if the band is overly tight. In other cases, watch bands may slide along a user’s wrist, turn about a user’s wrist, or may be otherwise uncomfortable or bothersome to a user if the band is overly loose. These problems can be exacerbated during periods of heightened activity, such as while running or playing sports […]