Die neue Mac Life 11/2020 ist da: Apple Watch Series 6 und iPad Air

Das letzte iPhone, das Apple nicht im September präsentierte, war das iPhone 4s, das am 4. Oktober 2011, nur einen Tag vor dem Ableben von Steve Jobs, vorgestellt wurde.

Der offensichtlichste Grund für die diesjährige Verzögerung ist kein großes Geheimnis: Bei der Bekanntgabe beziehungsweise der anschließenden Diskussionen der Quartalszahlen in einer Telefonkonferenz mit Journalisten, Analysten und Anlegern verriet Apples Finanzchef, dass sich das iPhone in diesem Jahr um „a few weeks“ verspäten würde. Schuld daran, wie an so vielem, sei die Corona-Pandemie.

Wir vermuten, dass dies nicht die ganze Wahrheit ist. Apple tat gut daran, die Enthüllung der neuen Apple Watch vom iPhone-Event zu entkoppeln und so klar zu machen, dass die Smartuhr längst nicht mehr nur ein iPhone-Beiboot ist. Seit 2015 hat sich die Uhr vom Accessoire und Tech-Spielzeug zu einem wirklich nützlichen Produkt und einem im wahrsten Sinne gesunden Wirtschaftsfaktor für Apple gemausert.

Es würde uns nicht wundern, wenn Apple auch 2021 bei diesem Rhythmus bliebe.

Herzlichst, dein Sebastian Schack