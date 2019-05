Während große Veranstaltung wie die IFA in Berlin oder die CES in Las Vegas zu den bekannteren Technik-Veranstaltungen gehören, gibt es auch ein jährliches Event für Display-Hersteller und -Experten: Die Display Week. Im Rahmen der Trade Show vergab man auch den Award für das „Display des Jahres“ (via PR Newswire). Damit soll die „qualitativ-hochwertige, innovative Arbeit innerhalb der Display-Industrie“ gewürdigt werden. Neben Samsungs modularem MicroLED-Display (The Wall) und Sonys Crystal LED Display erhielt auch die Apple Watch Series 4 in diesem Jahr den Preis für seine fortschrittliche Technologie:

While retaining the original signature design, the fourth-generation Apple Watch has been refined, combining new hardware and software enhancements into a singular, unified form. The striking display, which is more than 30 percent larger at 40 mm or 44 mm, depending on the model, seamlessly integrates into the thinner, smaller case, while the new interface provides more information with richer detail. The display is the defining feature of Apple Watch, and Series 4 pushes that feature farther than ever. The challenge for designers was to make the display bigger without noticeably increasing the size of the case or compromising the battery life. Narrower borders enable a viewing area that's more than 30 percent larger, while a new display technology called LTPO improves power efficiency, helping users get through the day on a single charge.