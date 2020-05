iOS 13.5 und iPadOS 13.5 sind endlich da!

Die neue Version von iOS 13 und iPadOS 13 ist da: iOS 13.5 und iPadOS 13.5 heißen die neuen mobilen Betriebssysteme für iPhones und iPads. Es dürfte sich um das letzte große 13er-Update handeln, weil im Sommer iOS 14 vorgestellt und im Herbst 2020 veröffentlicht wird.

Neuerungen in iOS 13.4 sind zahlreich

iOS 13.5 ist für Maskenträger sehr interessant, weil schneller als bisher anstelle von Face ID die Codeeingabe gestartet wird.

Eine noch direktere Corona-Folge ist die Exposure Notification API (API für Kontaktmitteilungen), die Apple und Google gemeinsam für ihre Hardware entwickeln. Damit sollen ausschließlich COVID-19-Kontaktverfolgungs-Apps von staatlichen Gesundheitsbehörden arbeiten können. Die App funktioniert über Bluetooth und stellt fest, wenn man einen gewissen Zeitraum in der Nähe eines mit Corona infizierten Menschen gewesen ist und dieser das in seinem Smartphone entsprechend vermerkt hat. Das System basiert auf völliger Freiwilligkeit und ist standardmäßig deaktivert. Noch gibt es in Deutschland übrigens keine offizielle Kontaktverfolgungsapp.

Außerdem bietet iOS 13.5 und iPadOS 13.5 eine Option zum Steuern der automatischen Hervorhebung von Videokacheln in FaceTime-Gruppenanrufen. Wer will, kann das lästige Hervorspringen des Redners abschalten. Das klappt natürlich nur bei mehr als einem Gesprächspartner.

Zudem soll das Update nach Angaben von Apple Fehlerbehebungen und andere Verbesserungen enthalten.

Damit ist die Behebung eines Problems gemeint, bei dem Benutzern beim Versuch, Videostreams einiger Websites wiederzugeben, ein schwarzer Bildschirm angezeigt werden konnte. Das ist gelöst worden. Außerdem behebt das Update ein Problems in der Teilen-Funktion von Apps, bei dem möglicherweise keine Vorschläge und Aktionen geladen wurden.

Außerdem sollen in der neuen Version der Betriebssysteme Sicherheitsaspekte behandelt worden sein. Noch hat Apple aber in der Knowledge-Base davon nichts veröffentlicht.

Das Update auf iOS 13.5 und iPadOS 13.5 kann wie immer over-the-Air heruntergeladen und installiert werden. Aktuell ist der Ansturm auf Apples Server sehr hoch, so dass es manchmal zu Verzögerungen kommen kann.

Das wollen wir von dir wissen

Lädst du das Update gleich auf dein iPhone und iPad oder zögerst du noch? Hast du weitere Neuerungen entdeckt, von denen wir noch nichts wissen? Schreib uns deine Meinung zu iOS 13.5!