20.03.2019 - 16:20 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple geht dieser Tag merkwürdige Wege. Montag überraschte das Unternehmen mit einem neuen iPad Air und iPad mini. Gestern kündigte sich dann ein neue leistungsstarker iMac an und heute gab es schließlich noch neue AirPods. Ganz nebenbei wurden auch neue Armbänder für die Apple Watch sowie iPhone-Cases im Apple Store eingepflegt. Die Frühjahrskollektion präsentiert sich einmal mehr sehr farbenfroh.

Passend zum heutigen Frühlingsanfang lässt auch Apple kunterbunte Farbwelten erwachen. Dazu hat das Unternehmen neben neuen AirPods auch viele neue Armbänder für die Apple Watch veröffentlicht. Dazu gehören Sportarmbänder in Delftblau, Papaya, Minzgrün sowie Nike Sportarmbänder in Schwarz/Hyper Grape, Spruce Fog/Vintage Lichen und Teal Tint/Tropical Twist.



Zusätzlich gibt es das Sport Loop nun auch in Papaya, Lichtblau, Minzgrün und Flieder. Auch beim Sport Loop dürfen die Nike-Varianten nicht fehlen. Zu den neuen Farben zählen hier Spruce Fog, Teal Tint, Hyper Grape, Summit White und ein schlichtes Schwarz.

Auch Freunde des Modernen Lederarmbands dürfen sich über bunte Farben freuen. Ab sofort gibt es nämlich Flieder, Kornblume, Abendsonne. Die beiden letzten Varianten stehen auch als Lederarmband mit Schlaufe parat. Zudem hat Luxus-Hersteller Hermès ebenfalls sieben neue Farbvarianten für das Doubel Tour sowie Single Tour im Angebot.

Allerdings hat nicht nur die Apple Watch neue farbenfrohe Armänder erhalten, sondern Sie dürfen sich auch über iPhone-XS-Nutzer über neue Hüllen und Cases freuen. Beispielsweise können Sie das Leder Case nun auch in Kornblume, Abendsonne und Flieder bestellen. Das Slikon Case kommt hingegen in Deftblau, Papaya und Minzgrün daher. Wenn Sie eher der Leder-Folio-Typ sind, dann gibt es hier ebenfalls Kornblume, Abendsonne und Flieder zur Auswahl. Als kleines Extra hat Apple auch dem frisch erschienen Battery Case mit Sandrosa eine neue Farbe spendiert. Zuvor gab es die Akkuhülle nur in Schwarz oder Weiß.

