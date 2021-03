Apple wegen geplanter Veralterung verklagt

Hat Apple bei einigen Smartphone-Generationen Maßnahmen ergriffen, durch die iPhones früher alterten als es eigentlich nötig gewesen wäre? Das behauptet die Verbraucherschutzorganisation Deco Proteste in Portugal, die erst einmal bei Apple anfragte, dann aber drei Jahre keine Antwort erhielt und schließlich die Klage einreichte.

Apple hat bereits Erfahrung mit solchen Klagen. 2017 gab es einen Skandal wegen der iPhone-Akkus und der Prozessordrosselung, wenn die Akku schon etwas älter waren. Apple hatte damals als Wiedergutmachung eine Zeitlang Akkus in den betroffenen Geräten deutlich preiswerter als zuvor getauscht, damit die Geräte wieder ihre volle Leistung erreichen. Außerdem wurde die Analysefunktion für Akkus in späteren iOS-Versionen verändert und dem Nutzer gezeigt, in welchem Zustand sich der Akku befindet.

Die Verbraucherschützer werfen Apple vor, die Leistung des iPhone 6, 6 Plus, 6S und 6S Plus absichtlich reduziert zu haben, ohne das den Nutzern mitgeteilt zu haben. So seien sie gezwungen gewesen, den Akku auszutauschen oder sich ein neues Smartphone zu besorgen. In Italien verlor Apple einen Rechtsstreit mit der Verbraucherschutzorganisation Euroconsumers, zu der auch die portugiesische Organisation gehört.

Deco Proteste will, dass Apple portugiesischen Nutzern den Akkutausch und 10 Prozent des iPhone-Kaufpreises erstattet. Das soll sich ingesamt auf 60 Euro pro Smartphone summieren. Das wären insgesamt 7 Millionen Euro.