Apple verbietet Rückkehr auf iOS 13.4.1

Nachdem Apple am 20. Mai iOS 13.5 veröffentlichte, hat das Unternehmen nun die vorherige Version eingestellt und signiert diese nicht mehr. Dadurch ist kein Downgrade auf iOS. 13.4.1 möglich. Dies ist nicht ungewöhnlich, da Apple dadurch etwa Lücken dauerhaft schließen will und auch Jailbreaks vorbeugen will, die oft auf alten Versionen basieren. Im Fall von iOS 13.5 gelang dies jedoch nicht. Eine neue Beta ist aktuell noch nicht verfügbar.