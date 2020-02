Apple Store im Design des Steve Jobs Theater eröffnet bald

Der Glaswürfel in der Fifth Avenue in New York gehört neben dem Glaszylinder in Shanghai und den Wasserfontänen in Mailand zu den aufregendsten Eingängen in einen Apple Store. Bald geht Apple jedoch noch einen Schritt weiter. Ein Twitter-Nutzer zeigte nun neue Aufnahmen von Apples zweiten Apple Store in Bangkok, dessen Bau sich allmählich in den finalen Zügen befindet.

Anleihen aus dem Apple Park

Der neue Apple Store befindet sich vor dem Einkaufzentrum Central World und ist auf einem offenem Platz gut sichtbar. Dabei beeindruckt das runde Design, das den zweistöckigem Store zum Hingucker macht. Gleichzeitig erinnert der Bau auch an das Steve Jobs Theater, welches im Apple Park für Events bereitsteht und durch sein Glasdesign mit freitragendem Dach eine architektonische Errungenschaft darstellt.

Rundum aus Glas

Ähnlich wie die Bühne im Apple-Hauptquartier setzt auch der neue Apple Store in Bangkok auf eine 360-Grad-Glasfläche, die allerdings aufgrund der zwei Etagen Stützfeiler im Inneren benötigt. Passend dazu kamen nun auch Pläne zum Aufbau des Stores ans Licht, obwohl Apple aktuell das Innenleben noch durch schwarze und undurchsichtige Folie unter Verschluss hält.

Ein offizieller Eröffnungstermin steht aktuell noch nicht fest, aber aufgrund der fortgeschrittenen Arbeiten im Umfeld des Stores, ist eine Eröffnung in den kommenden Monaten zu erwarten.



