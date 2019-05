21.05.2019 - 11:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Schon seit Februar ist die Verfügbarkeit der beiden LG UltraFine Displays vielerorts gesunken. Teilweise sind sie sogar ausverkauft. Beobachter nahmen daher an, dass Apple vielleicht doch wieder ein eigenes Display plant. Dieses kann natürlich noch kommen, aber aktuell überraschen LG und Apple mit einer neuen Variante des LG UltraFine Displays, das unerwartet in einigen wenigen Stores verfügbar ist.

Sowohl das LG UltraFine 4K als auch 5K Display haben sich in den letzten Monaten rar gemacht. Dies schürte die Gerüchte um ein 31-Zoll-Display mit 6K-Auflösung von Apple. Laut Insidern soll dieses gemeinsam mit dem neuen Mac Pro erscheinen. Es überrascht daher, dass nun in den Apple Stores ein neues LG UltraFine Display mit 23,7-Zoll-Diagonalen aufgetaucht ist. Dies berichtet die Website https://tidbits.com/2019/05/20/apple-debuts-lgs-all-new-23-7-inch-ultrafine-display/TidBITS, die in mindestens zwei Stores die neuen Display ausfindig machen konnte.

Die Website stieß durch Zufall auf das neue Display als man das LG UltraFine 4K Display mit 21,5 Zoll in einem Store suchte. Ein Mitarbeiter riet jedoch zu einem etwas größerem Display für den gleichen Preis von rund 700 US-Dollar. Damit führte der Apple Store still und heimlich ein Zwischenmodell zu den bisherigen UltraFine Displays ein. Dieses soll laut dem Handbuch eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln bieten, womit es eine niedrigere Auflösung als das 21,5-Zoll-Modell hat.

Daneben soll sich am Design nichts geändert haben, sodass es auch zwei Thunderbolt-3-Ports sowie drei USB-C-Anschlüsse besitzt. Im Vergleich dazu besaßen die beiden ursprünglichen Displays nur einen Thunderbolt-3-Port. Das neue Modell ist daher in der Lage sich mit weiteren Geräte in Reihe zu schalten. Dadurch könnten mehrere Monitore über nur einen Anschluss an ein MacBook Pro (oder ähnliches) angeschlossen werden.

Aktuell ist das neue LG UltraFine Display noch nicht im Apple Online Store verfügbar.

